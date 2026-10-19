Самолет рейса Цюрих- Шанхай экстренно сел в Баку

Пассажирский самолет авиакомпании SWISS, выполнявший рейс Цюрих-Шанхай, совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Как передает Day.Az, об этом проинформировала пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Отмечается, что 19 октября командир воздушного судна, выполнявшего рейс SWR-188, запросил разрешение на вынужденную посадку в бакинском аэропорту в связи с ухудшением самочувствия одного из пассажиров.

Самолёт Airbus A350-900 благополучно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 19:21 по местному времени.

В аэропорту медицинский персонал оказал пассажиру первую медицинскую помощь.

Решение о продолжении рейса примет командир воздушного судна.