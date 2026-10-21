Туристические возможности Азербайджана представлены в Чехии - ФОТО

Богатое культурное наследие, природный туризм и круглогодичные туристические возможности Азербайджана были представлены на цикле мероприятий AVIAREPS Around the World Roadshow 2026, прошедших 19-20 октября в чешских городах Прага и Брно.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве по туризму, мероприятие было направлено на продвижение Азербайджана на туристическом рынке Чехии, презентацию туристических продуктов страны и установление новых деловых связей. В рамках программы состоялись встречи примерно с 40 туристическими агентами и туроператорами. Мероприятие организовано компанией AVIAREPS, осуществляющей международное представительство и маркетинговую деятельность в сферах авиации, туризма и индустрии гостеприимства.

В рамках мероприятия были продемонстрированы исторические и современные туристические достопримечательности Баку, культурное наследие Шеки, туристические маршруты Великого Шелкового пути, а также возможности горнолыжного и пешего горного туризма в Азербайджане. Представителям туристического сектора Чехии были представлены туристические продукты страны, соответствующие различным интересам путешественников, обсуждены перспективы взаимного сотрудничества и развития новых партнерских отношений.

С точки зрения расширения туристического потенциала Азербайджана на рынке Чехии также было обращено внимание на транспортное сообщение и возможности путешествий.

Прямые рейсы, выполняемые "Азербайджан Хава Йоллары" по маршруту Прага-Баку, и возможность получения электронной визы для граждан Чехии были представлены как факторы, повышающие доступность поездок в страну.

В январе-сентябре этого года число граждан Чехии, посетивших Азербайджан, увеличилось на 10,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.