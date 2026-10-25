В США запускают необычные рейсы

В США авиакомпания JetBlue запускает первые в истории рейсы без детей и с бесплатным алкоголем на борту, пишет Metro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авиакомпания JetBlue вместе с круизным оператором Virgin Voyages представила новый пакет отдыха "Do Not Disturb" - путешествие полностью без детей.

В программу входят первые в истории JetBlue рейсы без детей и бесплатным алкоголем на борту. Туристы летят туда и обратно из Нью-Йорка в Форт-Лодердейл, а оттуда отправляются в четырехдневный круиз Virgin Voyages из Майами на новом лайнере Brilliant Lady.

Стоимость тура на двоих составляет $2750 долларов. Участники также получат приоритетную посадку в аэропорту, доступ в лаунж, закрытую вечеринку с коктейлем и депозит в размере $100 на бар.

В сети такую идею встретили с восторгом.

"Нам нужны постоянные рейсы без детей!", - пишут комментаторы.