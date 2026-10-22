Азербайджан с начала года посетили почти 2 млн иностранцев: кто приезжает чаще всех?

кто приезжает чаще всех?

В январе-сентябре 2026 года в Азербайджан приехали 1 миллион 831,8 тысячи иностранцев и лиц без гражданства из 191 страны мира. Это на 6 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Day.Az, согласно показателям, опубликованным Государственным комитетом по статистике на основе данных Государственной пограничной службы, 27,1 процента прибывших составили граждане России, 19,4 процента - Турции, 7,7 процента - Ирана, 4,9 процента - Грузии, 4,5 процента - Казахстана.

Среди прибывших в Азербайджан 3,7 процента составили граждане Израиля, 3,5 процента - Пакистана, 3,1 процента - Узбекистана, 2,8 процента - Китая, 2,6 процента - Индии, 2,4 процента - Саудовской Аравии, 1,6 процента - Украины, 1,3 процента - Туркменистана, по 1,1 процента - Германии и Великобритании, 1 процент - Беларуси. Доля граждан других стран и лиц без гражданства составила 12,2 процента.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число прибывших из стран Европейского союза выросло на 6,1 процента и достигло 94,2 тысячи, из стран СНГ - на 4,3 процента, до 699 тысяч. Число прибывших из стран Персидского залива сократилось на 32 процента и составило 218,3 тысячи, из других стран - на 5,5 процента, до 820,3 тысячи человек.

Мужчины составили 66,8 процента прибывших, женщины - 33,2 процента. Из них 73,5 процента воспользовались воздушным транспортом, 25,2 процента - железнодорожным и автомобильным, 1,3 процента - морским.

Напомним, что за аналогичный период прошлого года из 183 стран прибыли 1,948 миллиона иностранных граждан и лиц без гражданства.