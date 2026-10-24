Авиакомпании стали активнее зарабатывать на богачах

Богатые пассажиры начинают приносить авиакомпаниям больше выручки, чем экономкласс. О том, что перевозчики начали активнее зарабатывать на состоятельных клиентах, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Delta, чья квартальная выручка от дорогих билетов впервые превысила выручку от продаж экономкласса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы материала отмечают, что спрос на премиальные места не ослабевает, поддерживая отрасль, которая среди прочих столкнулась с ростом расходов на топливо из-за иранского конфликта, а крупнейшие мировые перевозчики все активнее вкладываются в премиальные перелеты в расчете на то, что пассажиры продолжат тратиться на них, несмотря на то, что в США тарифы выросли в сентябре год к году на 22 процента.

"Только за последние несколько недель авиакомпания British Airways представила самый большой салон бизнес-класса на рынке, а Delta объявила о почти двукратном увеличении парка автомобилей Porsche, которые доставляют привилегированных пассажиров от самолета до здания аэропорта", - говорится в статье.

"Если посмотреть на наиболее состоятельные 40 процентов наших клиентов, за последние несколько лет их совокупное состояние увеличилось более чем на 40 триллионов долларов", - приводятся в публикации слова гендиректора Delta Эда Бастиана. Его коллега из Lufthansa Карстен Шпор в свою очередь отмечал, что если раньше первыми распродавались билеты в "экономе", а дорогие билеты были доступны и незадолго до вылета, то теперь все поменялось и раскупают сначала первый и бизнес-классы.