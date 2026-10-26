В Британии задержали более 1,5 тыс. авиарейсов

Более 1,5 тыс. авиарейсов задержаны в аэропортах Соединенного Королевства из-за шторма "Боэло", обрушившегося на Британские острова.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Sunday Telegraph.

По информации издания, которое ссылается на данные сервиса по отслеживанию авиасообщения FlightAware, среднее время задержки составило около двух часов, а затронуты аэропорты Лондона, Манчестера, Эдинбурга и Глазго.

В Шотландии упавшее из-за сильного ветра дерево убило 60-летнего мужчину. Во время второго за несколько дней шторма в регионе скорость ветра местами достигала 38 м/с, а в Англии - 31,1 м/с.

Из-за обрывов линий электропередач без света остались более 82 тыс. домов. Метеорологическая служба Соединенного Королевства сохраняет желтый и оранжевый (предпоследний) уровень угрозы. Предупреждение касается всей северной части Великобритании.

Наиболее сильно пострадали юго-запад, Южный Уэльс, Западный и Восточный Мидлендс. Оператор магистральной электросети Англии и Уэльса National Grid сообщил, что его бригады восстановили электроснабжение более чем 131 тыс. домов и других объектов, пострадавших от предыдущего шторма "Остин". Он произошел в пятницу.

Без электроэнергии в воскресенье остались тысячи домов в соседней Ирландии и Северной Ирландии.