Точный гороскоп на воскресенье

Сегодня звезды гороскопа обещают повышенную ясность сознания, логичность и созерцательность. Любые дела, требующие умственной работы, будут даваться легче обычного. Однако не всегда достаточно знать, что и как сделать. Нужно еще и хотеть это осуществить, а вот к деловой активности день вас, увы, совсем не склоняет. Только собрав волю в кулак, можно преодолеть свою лень и пассивность. Тогда день окажется на редкость плодотворным в сферах, требующих логики и ясного ума: в науке, учебе, аналитике, планировании и т.д.

Овен

Сегодня Овну стоит подумать над тем, что именно в последнее время он делал не так, где совершил ошибку. День наделяет его не только самокритичностью, но и способностью посмотреть на себя со стороны, беспристрастно оценив свои действия. Возможно, в каких-то вещах Овен поторопился, сбился с пути или просто не довел дело до конца? Понять это сегодня - значит сделать первый шаг к тому, чтобы со временем исправить ситуацию.

Телец

В каком-то вопросе от Тельца может потребоваться сделать выбор, и ему будет нелегко принять решение. Как поступить, если в обоих вариантах присутствуют свои очевидные минусы и плюсы? Звезды гороскопа не советуют Тельцу торопиться. Даже если ситуация подгоняет его в спину, сегодня Тельцу не стоит идти у нее на поводу. Пусть решение как следует созреет, отлежится. Возможно, есть шанс найти компромисс? А может быть, пока Телец думает, появится еще и третий вариант?

Близнецы

Каким бы опытом Близнецы ни обладали, ситуация может на какое-то время поставить их в роль ученика. Возможно, им будет необходимо проконсультироваться с кем-то более опытным или же начальство возьмет Близнецов под свой личный контроль. А может быть, Близнецы почерпнут нужные им для работы сведения из чужого разговора. В любом случае, сегодня им стоит прислушиваться к советам других и помнить: если хочешь добиться успеха, учиться никогда не поздно.

Рак

Звезды гороскопа предлагают Раку задуматься о перспективах. Бездумно плыть по течению - не та стратегия, которая способна вознести до самых высот. Возможно, жизнь Рака вошла в колею и не оставляет времени на продвижение, но сегодня - хороший день для того, чтобы трезво оценить свой потенциал. Быть может, Рак обнаружит, что на своем месте он уже достиг "потолка", и этот "потолок" весьма невысокий. В этом случае, ему стоит подумать о том, как кардинально изменить ситуацию к лучшему.

Лев

Льву ни в коем случае не стоит смешивать личные отношения и работу, хотя ситуация будет его к этому склонять. Возможно, кто-то из знакомых Льва попросит помочь ему своими профессиональными навыками, а может быть, даже попытается втянуть Льва в какие-то дела с использованием его служебного положения. Звезды гороскопа говорят, что делать этого сегодня не следует, иначе Лев будет жалеть. В лучшем случае он навредит работе или дружбе, в худшем - и тому, и другому.

Дева

Деве в течение дня не раз придется вспомнить поговорку: "Сколько людей, столько и мнений". По самым, казалось бы, незначительным и простым вопросам, у нее то и дело могут возникать разногласия и даже стычки с окружающими. Неудивительно, что и мнение вышестоящих сегодня вряд ли будет совпадать с мнением Девы, что может порой ее удручать. Однако здесь звезды гороскопа советуют Деве уступить свои позиции без боя - как говорится, начальству виднее, по крайней мере в этот день.

Весы

День потребует от Весов таких качеств, как точность и собранность. Никаких домыслов и тем более фантазий - и ситуация, и люди вокруг будут требовать от Весов только фактов. Ничто сегодня не способно вывести окружающих из себя больше, чем слова Весов: "мне кажется" и "я думаю". Если Весы хотят, чтобы их заметили и оценили, сегодня им стоит озвучивать свои мысли на языке статистики, графиков и цифр.

Скорпион

В течение дня Скорпион будет неравнодушен к точным цифрам и фактам! Идет ли речь об учебе, сложных расчетах или пунктах договора, написанных мелким шрифтом, Скорпион сумеет разобраться во всем и сделать правильные выводы. Однако звезды гороскопа предупреждают: если Скорпион не найдет сегодня достойное применение своей внимательности, то рискует растратить ее на пустяки. Ведь считать можно и ворон за окном, но зачем? Тратить на это такой продуктивный день было бы просто обидно.

Стрелец

Стрелец не будет рваться на первые роли, однако ему отлично удастся проявить себя на вторых! Особенно хорошо у Стрельца получится действовать в команде или же выполнять чьи-то точные указания. Единственное условие - Стрелец сегодня должен четко понимать всю логику процесса: кто что делает и за какой участок работ отвечает. Роль безмолвного и равнодушного исполнителя не для него!

Козерог

Сегодня - отличный день для того, чтобы Козерог завязал полезное знакомство. Его коммуникабельность и креативность на высоте, он полон интересных идей и сумеет донести их до кого угодно. Звезды гороскопа говорят, что Козерогу может представиться шанс завести деловой контакт в любой, даже самой неформальной, обстановке. В коридоре, на улице, на вечеринке - везде Козерог сегодня может встретить человека, знакомство с которым окажет влияние на его дальнейшую карьеру. А может быть даже, судьбу.

Водолей

Звезды гороскопа настоятельно советуют Водолею заняться разработкой какого-то достаточно амбициозного проекта. Не скромничайте, у вас в запасе наверняка есть такой! Идет ли речь о карьерных планах Водолея или же о том, как устроить свою личную жизнь, сегодня - хороший день для того, чтобы перевести эти мысли из разряда фантазий в разряд первоочередных дел. И, главное, продумать все детали. Осуществив это сегодня, Водолей сделает первый шаг навстречу своим самым смелым мечтам!

Рыбы

У Рыб есть шанс узнать инсайдерскую информацию, которая поможет им продвинуться вперед! Возможно, им удастся случайно услышать то, что не предназначалось для их ушей, или же прийти к нужному умозаключению на основе слухов и другой обрывочной информации. Главное, что благодаря стечению обстоятельств или своим аналитическим способностям, Рыбы сегодня могут получить в руки ключ, открывающий двери к новым достижениям и успехам.

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