Большая чистка: как быстро вывести токсины и шлаки из организма

Если на улице прекрасная погода и в жизни все складывается хорошо, но у вас все равно минорное осеннее настроение - возможно, дело в зашлакованности организма. Токсины его просто-напросто отравляют. Отсюда хроническая усталость, головные боли, бледный вид и желание никуда не выползать из своей берлоги. Если вас такое положение дел не устраивает, пора устроить генеральную уборку. А помогут в этом рецепты нашего постоянного эксперта - фитотерапевта, врача-натуропата Елены Витальевны Свитко, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Внимание: проводить процедуры можно только после консультации лечащего врача и под его наблюдением, так как при очищении организма, например, могут выходить камни из желчного пузыря. Кроме того, у вас могут быть индивидуальные противопоказания или непереносимость каких-то компонентов. Поэтому - никакого самолечения!

Коктейль из редьки

Возьмите 3 кг тщательно вымытой черной редьки, натрите ее на крупной терке, засыпьте 3 стак. сахара, настаивайте три дня. Образовавшийся сок процедите, массу тщательно отожмите, чтобы сока получилось больше, перелейте в стеклянные бутылки и храните в холодильнике. Перед употреблением смешивайте по 1 ч. л. сока черной редьки, подсолнечного масла, яблочного уксуса, принимайте один раз в день - на ночь. Пить такой коктейль надо три недели подряд.

Результат: очищение главного фильтра нашего организма - печени, нормализация функций желчного пузыря, а как следствие - избавление от запоров, если они были вызваны перебоями в его работе.

Медовая тыква

Возьмите небольшую тыковку, срежьте вер­­хушку и вычистите семечки. Образовавшуюся полость залейте стаканом меда. Через 7 дней образовавшийся сок слейте и пейте по 20 мл 3 раза в день до еды. Он обладает желчегонным эффектом, улучшает пищеварение, вос­­станавливает клетки печени. По­­казан при циррозе и гепатите С.

Зеленая диета

Для этого метода сейчас как раз отличное время, так как уже есть свежая сезонная зелень. Такая чистка помогает избавиться от болезней желудочно-кишечного тракта, в первую очередь - от запоров. Важно строго соблюдать последовать процедур и интервалы между ними. Итак.

1. Вечером сделайте очистительную клизму.

2. Утром натощак, после гигиенических манипуляций и процедур, в 08:30 (можно начать и в 09:00, и позже) выпейте стакан воды комнатной температуры большими глотками. После этого 10-15 мин. (пока вода переместится из желудка в толстый кишечник) занимайтесь своими делами. Потом сделайте 5-10 глубоких приседаний, чтобы вызвать позывы к стулу. Если дефекация не произошла, ничего страшного: это значит, что вы либо очень хорошо очистили кишечник вечером, либо она произойдет чуть позже. Поэтому при следующем приеме жидкости также поприседайте 5-10 раз поглубже, стараясь дышать при этом животом.

3. 09:00. Медленно пережевывая, съешьте без соли 10-15 г зелени укропа и петрушки в соотношении 1:1, запивая мелкими глотками каждую пережеванную порцию цитрусовым соком (порция для процедуры - 200 мл). При этом соотношение воды и сока должны составить: при нулевой кислотности - 1:1, при пониженной - 2 части воды и 1 часть сока, при нормальной - 3:1, при повышенной - 4:1.

4. 10:00. Съешьте примерно 150-200 г отварного риса, пережевывая его до кашицеобразного состояния таким образом, чтобы пища проходила сквозь плотно сжатые зубы. Рис запивайте каким-либо ощелачивающим соком в объеме 200 мл (огуречным, кабачковым или тыквенным), содержащим большое количество калия.

5. 11:00. Выпейте 200 мл воды с цитрусовым соком в соответствии с п. 3.

6. 12:00. Выпейте 200 мл воды с цитрусовым соком маленькими глотками (п. 3).

7. 13:00. Съешьте пучок зелени 10-15 г и запейте цитрусовым соком (п. 3).

8. 14:00. Съешьте овощи или фрукты в сыром виде без соли и хлеба до состояния сытости.

9. 15:00. Выпейте 200 мл воды с соком (п. 3).

10. 16:00. Повторите п. 9.

11. 17:00. Съешьте 150-200 г риса в соответствии с п. 4.

12. 18:00. Снова выпейте 200 мл воды с соком.

13. 19:00. Съешьте 10-15 г зелени (п. 3).

14. 20:00. Выпейте 200 мл сока с водой (п. 3).

15. 21:00. Съешьте сырые фрукты, овощи (п. 8).

16. 22:00. Снова время приема воды с соком.

17. 23:00. Выпейте 200 мл чистой воды и ложитесь спать.

В течение ночи вы будете вынуждены несколько раз подняться по малой нужде, а может, и по большой.

На следующий день, при нормальном самочувствии, чистку можно повторить. Продолжать курс лечения до 6-7 дней. При желании проводить такую чистку можно ежемесячно, особенно в летний период.