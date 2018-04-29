В скором времени на Землю доставят марсианскую почву

Европейское космическое агентство и NASA подписали заявление о намерениях изучения концепций миссий по доставке образцов марсианской почвы на Землю, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Космический корабль на орбите и на поверхности Марса сделал достаточно захватывающих открытий, изменив наше понимание планеты и указав на ключи к формированию нашей Солнечной системы, а также помог нам лучше понять планету, на которой мы обитаем.



Следующий шаг - доставить образцы на Землю для детального анализа в научных лабораториях, где результаты могут быть проверены независимо, а образцы могут быть повторно проанализированы по мере совершенствования лабораторных методов. Об этом говорится в заявлении на сайте ESA

Чтобы доставить марсианский грунт на Землю, потребуется как минимум три этапа. Первый намечен на 2020 год: NASA запустит на Марс ровер, который соберет образцы почвы в контейнеры размером с шариковую ручку. 31 контейнер будет заполнен и подготовлен для следующего этапа - доставки к ракете Mars Ascent Vehicle, которая выведет груз на орбиту Марса. Оттуда еще один космический корабль заберет пробы и вернется на Землю.

Корабль с ценными образцами должен приземлиться в США. Пробы будут извлечены и помещены в карантин для детального изучения группой международных ученых.

Сейчас миссия находится на этапе планирования, результаты которого представят в 2019 году на заседании Совета министров ESA. Если план одобрят, работа над проектом продолжится.