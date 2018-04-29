Назван самый популярный в Instagram курорт

На основании опроса пользователей, самым популярным в Instagram местом отдыха стал Kihavah Maldives Villas. Об этом сообщает Travel and Leisure, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

За комплекс вилл Kihavah Maldives Villas на мальдивском атолле Баа проголосовали более 45 тысяч человек.

И не удивительно, здесь фотографии даже не нуждаются в обработке: чистая вода, нетронутые пляжи и виллы с собственными бассейнами неизменно собирают много лайков пользователей соцсети.

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