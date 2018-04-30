Футболист показал судье желтую карточку - ФОТО
30 апреля 2018 09:52 235
Футболист "Витесса" Наварон Фоор подшутил над арбитром, показав тому желтую карточку в матче чемпионата Нидерландов против "Твенте". Об эпизоде сообщается в официальном Twitter-аккаунте голландского телеканала Fox Sports, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
На 61-й минуте встречи арбитр встал на пути одного из футболистов "Витесса", что привело к падению обоих. После остановки игры Фоор вытянул из кармана судьи "горчичник" и демонстративно показал тому желтую карточку якобы за блокировку. Арбитр и другие участники эпизода посмеялись и продолжили матч.
"Витесс" одержал победу над" Твенте" со счетом 6:0 и разместился на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата Голландии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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