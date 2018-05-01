Официально дебютировал новый рамный внедорожник Nissan - ФОТО

На автосалоне в Пекине представлен Nissan Terra - крупный "настоящий" внедорожник, с рамой лестничного типа и честным полным приводом, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru. В Поднебесной новинку предложат в шести комплектациях, но только с пятиместной компоновкой салона.

В основе Nissan Terra лежит рама лестничного типа, как у пикапов NP300/Navara. Выход такой модели стал своеобразной компенсацией со стороны "Ниссана" для поклонников внедорожников: переход модели Pathfinder в разряд семейных кроссоверов с несущим кузовом многие фанаты настоящих рамников не одобрили.

В базовых модификациях привод у Terra задний, а в более продвинутых - уже полный, по схеме part-time, с жестко подключаемым передним мостом и пониженным рядом в раздатке. В Китае новинка получила 2,5-литровый бензиновый мотор в 181 л.с., привод может быть задним или полным. На других рынках ожидаются дизельные версии с мотором 2,3 dCi отдачей в 163 или 190 л.с. Коробки передач - шестиступенчатая "механика" или семиступенчатый автомат.



В Китае Terra будет продаваться только в пятиместном варианте, в то время как на других рынках возможно появление и семиместной версии. В зависимости от оснащения в комплектацию входят светодиодная оптика, бесключевой доступ и запуск двигателя, панорамная крыша, информационно-развлекательная система с дисплеем диагональю 7 дюймов, двухзонный климат-контроль и набор водительских ассистентов безопасности.



Базовую версию Nissan Terra оценили в 169 800 юаней. Самый богато оснащенный Terra предложат за 245 800 юаней. Основными конкурентами Terra на рынке станут Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport и Ford Everest.