Мистическое видео с «Титаника» взбудоражило социальные сети - ВИДЕО

Видеокадры с подводной экскурсией по легендарному кораблю получили второе рождение после того, как их выложили на сайте Reddit.

На этом видео съемочная группа проникла внутрь лайнера "Титаник", спустя сто лет после трагического крушения исполина. Пользователей соцсетей поразила мрачная и торжественная обстановка, которая царила на этом великолепном круизном корабле. Перед зрителями проплывали панорамы затопленных кают, роскошных ресторанов и служебных помещений, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

В комментариях пользователи пишут, что этот корабль навсегда останется волшебной тайной. Другие же увидели в нем только "заброшенную посудину на дне океана".

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