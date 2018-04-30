Иранские болельщицы переоделись в мужчин, чтобы попасть на футбольный матч - ВИДЕО
Находчивые женщины нашли способ, как обойти официальный запрет на посещение слабым полом стадионов, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.
Накануне в Тегеране состоялся долгожданный матч Персеполис - Сепидруд Решт. Оба клуба с самого начала претендовали на титул чемпиона и подогревали страсти своим выступлением. В финале столичный клуб победу одержал со разгромным счетом 3 - 0.
Болельщики клуба так увлеклись игрой, что не заметили группу фанатов, которые кричали высокими голосами. Как оказалось, это девушки наклеили бороды и пробрались на футбольную арену. Обман раскрылся, когда одна из болельщиц выложила видео с игры любимой команды.
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