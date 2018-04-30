Иранские болельщицы переоделись в мужчин, чтобы попасть на футбольный матч - ВИДЕО

30 апреля 2018 14:45

Находчивые женщины нашли способ, как обойти официальный запрет на посещение слабым полом стадионов, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Накануне в Тегеране состоялся долгожданный матч Персеполис - Сепидруд Решт. Оба клуба с самого начала претендовали на титул чемпиона и подогревали страсти своим выступлением. В финале столичный клуб победу одержал со разгромным счетом 3 - 0.

Болельщики клуба так увлеклись игрой, что не заметили группу фанатов, которые кричали высокими голосами. Как оказалось, это девушки наклеили бороды и пробрались на футбольную арену. Обман раскрылся, когда одна из болельщиц выложила видео с игры любимой команды.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook

Нажмите на видео для просмотра:
Хитренькие иранские болельщицы переоделись в мужчин ради игры любимого клуба

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az