Жертвоприношение: у детей вырывали сердца - ФОТО

В Перу археологи нашли огромное захоронение принесенных в жертву детей - около 140 скелетов. Исследователи отмечают, что это самое крупное захоронение детей, известное в настоящее время. Раскопки были поддержаны Национальным географическим сообществом США, о находке сообщается на портале National Geographic.

Исследователи обнаружили захоронение на утесе неподалеку от прибрежного поселения Уанчакито, на севере Перу. Дети в возрасте от 5 до 14 лет и 200 полуторагодовалых лам были убиты около 550 лет назад. Дети, по всей видимости, были представителями высокоразвитой доколумбовой культуре чиму. О человеческих жертвоприношениях у майя, ацтеков и инков было известно довольно много, однако в отношении чиму таких данных не было.

"Я такого не ожидал. И не думаю, что кто-то еще мог ожидать", - делится антрополог Джон Верано.

У детей и животных смещены ребра, на костях видны следы порезов. Исследователи предполагают, что у них вырезали сердца.

Вместе с детьми погребены трое взрослых, в том числе - две женщины с тяжелыми травмами головы. По мнению ученых, взрослые могли играть определенную роль в жертвоприношении и были захоронены уже после него.

Следов, которые могли бы остаться от неуверенных, случайных движений, нет - грудные клетки детям вскрывал кто-то опытный и хорошо обученный.

Лица всех детей были обращены к западу, к морю. Головы лам же, наоборот, были повернуты на восток - к Андам.

"Когда люди слышат о том, что произошло, и о масштабах, первое, о чем они всегда спрашивают - почему?", - делится археолог Габриэль Прието.

Могилы покрывает слой высохшей грязи, который мог образоваться из-за наводнений, вызванных сильными дождями. Вероятно, аграрный кризис, к которому привели наводнения, сподвиг местных жителей принести жертву своим богам, считают исследователи.

Культра чиму существовала примерно с 1250 по 1470 год. Ее представители эксплуатировали обширные рудные месторождения в пределах своих владений, а также добывали золото в реках. Кроме того, чиму преуспели в изготовлении керамики, ювелирном деле, производстве тканей. На пике своего развития чиму занимали территории, простиравшиеся вдоль побережья Тихого океана почти на тысячу километров. Однако стихийные бедствия привели к голоду и анархии, а в 1470 году чиму захватили инки. Чимор, государство чиму, оказалось в подчинении у инков, а в начале XVI века его окончательно уничтожили испанские конкистадоры.

Человеческие жертвоприношения в разное время практиковались в большинстве культур. Ритуал чиму, возможно, сыграл важную роль в развитии их общества, предполагают исследователи. Однако в большинстве известных случаев в жертву приносились взрослые люди.

"Принесенных в жертву детей объяснить определенно сложнее", - отмечает исследователь Джозеф Уотсс из Оксфордского университета.

"Люди жертвуют тем, что имеет для них наибольшую ценность, - поясняет профессор антропологии Хааген Клаус.

Возможно, принесение в жертву взрослых оказалось неэффективным, дожди продолжались. Возможно, возникла необходимость в новом виде жертвы. Без машины времени это узнать не возможно. Считается, что жертвоприношение - это способ получить что-то от божеств. Но на самом деле это гораздо более сложная система переговоров с высшими силами".

Изучив территорию поблизости захоронения, исследователи обнаружили следы собак, обутых в сандалии взрослых, босых детей и лам. Судя по глубоким отпечаткам копыт, животные активно сопротивлялись, когда их вели к месту жертвоприношения.

Анализ следов позволил археологам сделать предположения насчет того, как двигалась ритуальная процессия. Очевидно, люди и животные шли с северной и южной части утеса, встречаясь в центре, где чиму и совершили жертвоприношение, а затем захоронили тела. Останки нескольких детей и животных так и остались просто лежать в грязи.