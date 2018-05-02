Китайцы представили автомобиль с голографической женщиной - ФОТО

Премиальный суббренд китайской корпорации Great Wall решился на использование технологий, которые не применяются даже на "топовых" европейцах. В новом концепте марки Wey используется продвинутый ассистент водителя - но не голосовой, а трехмерный, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

На пекинском стенде китайской марки Wey, которая входит в структуру Great Wall, представлен необычный электрический прототип под названием Wey X. А интересен он отнюдь не футуристичной внешностью или подъемными дверьми, а продвинутой цифровой инфраструктурой. Вместо голосового ассистента, работающего по принципу Siri или Google Assistant, китайский концепт использует голографический помощник.

По запросу водителя над передней панелью появляется виртуальная девушка-помощница, которая распознает голосовые команды и различает жесты. Помимо выполнения стандартных запросов вроде построения маршрута или изменения температуры "климата" голографическая женщина найдет нужную информацию в интернете и проследит за самочувствием водителя. Впрочем, посмотреть на работу "живого" ассистента находящемуся в Пекине корреспонденту АвтоВестей не удалось.

Кстати, вопрос о том, что голограмма может помешать обзорности, в случае с Wey X не стоит. Производитель заявляет для концепта аж пятый уровень автономности, а значит, присутствия водителя автомобиль не требует вовсе. Хотя, если очень захочется, то можно будет и поводить самостоятельно - заявлено, что руль здесь раскладной и по запросу выезжает из-под приборной панели. Хотя на реальном концепт-каре возможность складывания почему-то не предусмотрена.

Еще одна модная фишка кроссовера Wey X - это технология распознавания лиц, которая пришла из мира смартфонов. Специальный сенсор расположен во внутрисалонном зеркале заднего вида и позволяет не только определять владельца, запускать автомобиль и разблокировать различные функции, но и применять персональные настройки для нескольких водителей.

Технические характеристики производитель предпочитает пока не раскрывать, но концептуально Wey X представляет из себя электрокар или подзаряжаемый гибрид на новой платформе. Причем, кроссовер обещают довести до серийного конвейера, по пути на которой он, наверняка, лишится большинства причуд. А вот на продвинутым водительским ассистентов создатели пообещали усиленно поработать.