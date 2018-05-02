Ученые доказали, что атмосфера Урана имеет запах тухлых яиц

Международная группа ученых под руководством исследователя из Оксфордского университета впервые убедительно доказала, что в верхних слоях атмосферы Урана преобладает сероводород - бесцветный газ, выделяемый, в частности, тухлыми куриными яйцами. Исследование опубликовано в британском научном журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Вопрос о составе атмосферы седьмой планеты Солнечной системы давно занимал умы ученых. Однако однозначного ответа дать не удавалось из-за несовершенства техники наблюдения.

Было известно, что на Уране есть метан - именно он, поглощая свет красной части спектра, придает планете зелено-голубой оттенок. Ранее также зонд Voyager 2 установил наличие водорода и гелия. Однако присутствие других веществ, таких как вода, аммиак или сероводород, оставалось недоказанным - зафиксировать их, в частности, мешала сильная облачность на планете и ее удаленность от Земли.

Однако ученым удалось провести необходимые наблюдения и обнаружить сероводород, используя мощный телескоп в обсерватории Джемини. "В ходе этого исследования мы придумали абсолютно инновационный метод использования инструмента, который изначально создавался для наблюдения за районами вокруг гигантских черных дыр, находящихся в центрах далеких галактик", - приводятся на сайтеобсерватории слова руководителя исследования Патрика Ирвина.

"Если некий человек, которому можно лишь посочувствовать, когда-либо попытается спуститься сквозь облака Урана, то он окажется в достаточно неприятной и зловонной атмосфере", - констатирует Ирвин.

Преобладание сероводорода в верхних слоях атмосферы Урана, по словам ученых, резко отличает эту планету от других его гигантских "коллег" из Солнечной системы - Юпитера и Сатурна, где этот газ не обнаруживается, зато присутствует в больших количествах аммиак. Как отмечают исследователи, такое различие в составе атмосфер этих объектов Солнечной системы способно пролить свет на вопрос об истории формирования планет.

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