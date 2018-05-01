В ЮАР львица напугала туристов, решив открыть дверь их машины - ВИДЕО

1 мая 2018 18:17

Посетитель национального парка Крюгера в ЮАР снял на видео львицу, которая пыталась открыть дверь автомобиля с туристами.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, на кадрах видно, что животное не отходит от машины, несколько раз хватается за ручку и собирается ее откусить. В итоге водитель решил отъехать чуть подальше, после чего львица потеряла к автомобилю интерес.

В прошлом году в этом же парке лев атаковал автомобиль, чтобы "похвастаться" перед самкой.

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В ЮАР львица напугала туристов, решив открыть дверь их машины

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