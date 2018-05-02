10 примеров, доказывающих, что сила воли и труд победят всё. Вообще всё! - ФОТО

Согласитесь, некоторым из нас не помешало бы сбросить пару килограммов. Но делать упражнения - это слишком скучно и мучительно трудно, особенно когда так много интересных вещей вокруг (например, сон, вкусная еда и марафон по просмотру сериала "Игра престолов") отвлекают от нудных отжиманий и подтягиваний.

Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru представляет вам несколько человек, которых, как оказалось, не так-то просто отвлечь от намеченной цели. А ведь им нужно было сбросить не просто парочку килограммов, а пару десятков. Их фотографии в соцсетях демонстрируют, как сила воли и упорный труд над собой приводят к поразительным переменам.

Разница налицо - минус 32 килограмма.

Этот парень за один год похудел на 50 килограммов.

Изначальный вес женщины был 207 кг. За 2 года она сбросила 126 кг.

Слева - 250 кг. Справа уже 100.

Эта пара вместе сбросила 60 кг, чтобы хорошо выглядеть на своей свадьбе.

За год он потерял 90 кг.

Июль 2010-го - декабрь 2011-го. Минус 60 кг.

"Я наконец добилась того, к чему так долго шла, - похудела на 59 кг".

"Мама и я... и через 4 года".