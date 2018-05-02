10 примеров, доказывающих, что сила воли и труд победят всё. Вообще всё! - ФОТО
2 мая 2018 02:07 194
Согласитесь, некоторым из нас не помешало бы сбросить пару килограммов. Но делать упражнения - это слишком скучно и мучительно трудно, особенно когда так много интересных вещей вокруг (например, сон, вкусная еда и марафон по просмотру сериала "Игра престолов") отвлекают от нудных отжиманий и подтягиваний.
Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru представляет вам несколько человек, которых, как оказалось, не так-то просто отвлечь от намеченной цели. А ведь им нужно было сбросить не просто парочку килограммов, а пару десятков. Их фотографии в соцсетях демонстрируют, как сила воли и упорный труд над собой приводят к поразительным переменам.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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