В Швейцарии безработная россиянка оставила в кебабной более 7000 долларов "чаевых"

В одной из кебабных недалеко от Цюриха проживающая во Франции 37-летняя безработная россиянка случайно оставила "на чай" почти 7700 швейцарских франков (около 7400 долларов США), передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По данным местных СМИ, Олеся Ш. во время посещения Швейцарии зашла в местную кебабную в городе Дитикон. При оплате заказа она нечаянно ввела пин-код своей кредитной карты вместо суммы счета с чаевыми.

В результате вместо 24 франков женщина заплатила почти 7700. Пропажа денег обнаружилась, когда она получила распечатку о тратах в конце месяца.

Россиянка тут же связалась с банком и полицией, однако они не обнаружили состава преступления и, соответственно, не смогли ей ничем помочь.

При этом владелец кебабной также оказался недоступен для связи - оказалось, он уехал в Турцию. Правда, его брат пообещал возместить рассеянной туристке потраченную сумму, сообщает РИА Новости.

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