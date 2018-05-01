Умер создатель зайчика Playboy - ФОТО

1 мая 2018 19:51

Один из основателей журнала Playboy и создатель его символа-зайчика Арт Пол скончался возрасте 93 лет. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на его вдову.

С создателем журнала Хью Хефнером Пол познакомился еще в 1953 году. Именно он был первым принятым сотрудником издательства. Пол стал также дизайнером обложки дебютного номера, на которой изображена Мэрилин Монро.

Как сообщается, арт-директор издания скончался 28 апреля. По предварительной информации, он долгое время болел пневмонией, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

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