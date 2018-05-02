10 вещей, которые вы никогда не сможете сделать - ВИДЕО

Вызов принят, да? Ну кто из нас не пытался сделать то, что заведомо невозможно, как утверждает природа или научные заключения? Вам скажут, что нельзя чихнуть с открытыми глазами - вот вы уже щекочете себе нос в надежде скорее проверить этот факт. Нельзя пощекотать самого себя? - через секунду вы уже достали свою ногу из ботинка, не обращая внимания на изумленных окружающих, уставившихся на вас. О, ну уж согнуть средний палец и только им прикоснуться к ладони, не дрогнув безымянным - это уж точно не станет для вас проблемой, верно?

Боимся вас разочаровать, но все это невозможно в принципе, если только вы не являетесь одним на миллион исключением из всех мыслимых правил. Посмотрите наше видео и узнайте, что у вас точно никогда не получится. И не расстраивайтесь. А некоторые вещи, главное, не пытайтесь проверять на себе.

Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет читателям 10 вещей, которые вы никогда не сможете сделать.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Нажмите на видео для просмотра: