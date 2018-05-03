Кого и как рисует Джим Керри - ФОТО

Американский актер Джим Кэрри любил рисовать с детства. Но всерьез увлекся живописью около шести лет назад. Он никогда не скрывал свое хобби, но год назад сумел произвести этим фурор. В июле 2017 года актер представил публике короткометражный фильм "Мне нужен был цвет", в котором показал свои работы.

Живопись стала для него настоящим спасением, когда его подруга совершила самоубийство и на него посыпались обвинения в ее смерти со всех сторон. Актер полностью "уходил" в свое увлечение, и это помогало ему не реагировать на беспочвенные обвинения.

Душевное равновесие постепенно удалось восстановить, но живопись актер все равно не бросил, а наоборот, начал рисовать на остро актуальные темы. Среди его работ стало появляться все больше политических рисунков, особенно часто "достается" нынешнему президенту США Дональду Трампу. Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет читателям некоторые работы известного актера.

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