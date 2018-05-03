Что запрещено мужчинам с Кавказа

У народов Северного Кавказа есть особый негласной кодекс поведения, который был создан в древности и представляет собой сложную систему норм и правил. Они до сих пор встречаются в обычной жизни, и Day.Az со ссылкой на Рамблер поведает оних читателям.

Дети гор

Обычаи и традиции, рожденные на Кавказе, имеют одну общую природу - это горы, как природно-климатическое явление, оказывающее огромное влияние на возникновение обычаев. Российский этнограф Леонтий Люлье отмечал, что из-за отсутствия грамотности все житейские сделки совершались словесным порядком.

Слово стало законом для всех, а слово вождя - тем более. Нарушить его - означало стать преступником. Все мужчины должны были беспрекословно подчиняться слову вожака-главы, от решений которого зависело благополучие клана.

Огромное влияние оказали также родовые особенности, замкнутые, немногочисленные семейные кланы, занимающиеся торговлей. У чеченцев превалирует адат - неписаные законы, которым они следуют и чтут выше корана, в Ингушетии - "эздел", у других народностей эти правила имеют иные названия, но суть одна - создать среди общества репутацию достойного мужчины, умеющего контролировать свою жизнь и жизнь своей семьи.

У адыгейцев, балкарцев, карачаевцев, осетин, чеченцев сложился свой, отличный друг от друга целый свод правил того, что нельзя делать мужчине.

Преступником был тот, кто нарушил сложный духовный кодекс - яхь - имеющий набор определенных правил поведения в жизни, приравненных к юридическим нормам. Целый свод запретов, обрядов и мести ярко описал Михаил Лермонтов в повести "Бэла".

Муж не касался жены

Мужу и жене нельзя было на людях допускать какие-либо прикосновения, а уж объятия - тем более. Вообще нельзя прикасаться к человеку во время разговора, это могло расцениваться как оскорбление и неучтивость. И если вы едите общественным транспортом сегодня и нечаянно задели рядом стоящего человека, необходимо учтиво извиниться во избежание общественного порицания.

Месяц кукушки

Как правило, жених до свадьбы не мог посмотреть на невесту и даже своим гостям не имел права показываться на глаза. В Чечне мужчине нельзя было намечать дату свадьбы на апрель, поскольку этот месяц считался под покровительством кукушки, не имеющей своего гнезда. А это была плохая примета.

Кстати, в разгар брачного застолья мужчина имел право не вставать при появлении женщины, это было исключением из правил, так как в обычной жизни мужчины обязаны были вставать при появлении прекрасной половины.

Самая тяжелая обида, возмущающая душу горца больше, чем убийство родственника - это оскорбление чести женщины, которое смывалось только кровной местью.

"Бедный" зять

После свадьбы зять не имел права вступать в спор с родственниками жены и подолгу находиться в обществе своей жены. У ингушей зять и родственники жены не могли видеть друг друга.

В присутствии старшего поколения зять не имел права называть свою жену по имени, ему запрещалось играть со своими детьми, брать их на руки. До родов мужчина как можно меньше общался с женой, а по происшествии 40 дней после родов мог обмолвиться с ней парой слов, считая ее в период беременности "нечистой".

Муж-судья

Мужчина считался главой и судьей над своей женой, которая была обязана варить обед, ткать сукно, шить одежду на всю семью и в качестве особого благосклонного расположения мужа получать в награду еще одну привилегию - оседлать его коня.

Этикет на лестнице

Мужчине нельзя было вмешиваться в любые хозяйственные дела, даже дать совет женщине - все это было крайне оскорбительным и могло вызвать насмешки и презрение со стороны других мужчин. Руку женщине тоже нельзя подавать.

Да и разговор с женщиной мог быть безопасным для чести, если говорящие находились примерно на расстоянии полутора-двух метров. Разговор на лестнице - тут тоже есть правила приличия: мужчина обязательно должен находиться ниже на одну-две ступени.

Нельзя на лошади обогнать впереди идущую женщину.

В разряд преступников попадали те мужчины, которые совершали изнасилование женщины, образ которой олицетворялся с миром: белый платок, брошенный женщиной, по преданию мог прекратить войну.

Идентификация руки

С рукопожатием связан целый набор запретов. Мужчине нельзя было подавать руку человеку, чья совесть запятнана взятками или какими-то другими преступлениями.

Подростку, не бравшему в руки оружие, старшему мужчине тоже нельзя протягивать руку. А еще - близким родственникам, так как считалось, что вражды между ними никогда не возникнет и примирения, следовательно, тоже.

По шариату, мужчине нельзя употреблять напитки, вызывающие помутнение сознания, в их числе - алкоголь и наркотики.

Не родная родина

Если по воле обстоятельств, мужчина переезжал жить из своего родового клана, он объединялся со своими земляками и выстраивал взаимоотношения с ними по такому же иерархическому принципу, как у себя на родине. Однако внешний мир оказывал серьезное влияние на кавказских мужчин.

Причем у себя дома они стараются чтить этот кодекс, но приезжая в другие страны, в том числе и Россию, вековые традиции не соблюдают. Нередко в милицейские сводки попадает информация о правонарушениях, совершаемых лицами кавказской национальности.

Нередко раздаются голоса, что уже никакого особого кодекса нет, а на его месте остались лишь небольшие крохи. Со временем, рожденный в древние времена горский этикет приобрел в отдельных регионах совершенно другие черты и стал всего лишь приятным воспоминанием для пожилых, умудренных старцев, которые говорят: "А вот раньше...". Безусловно, в основе всех традиций лежала основа уважения не только к своему народу, но и другим людям.

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