Точный гороскоп на четверг

Используйте возможности, которые открывает этот удивительный день! Звезды гороскопа подсказывают, что сегодня нет ничего невозможного. Эмоции будут очень глубоки и сильны, но достаточно всего лишь сохранить в своей душе равновесие, и тогда любые дела будут удаваться легче обычного. Не разменивайтесь на пустяки. Любовь, общение, деньги - вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы. Главное не идти слепо на поводу у своих чувств, а продумывать возможные последствия.

Овен

Сегодня Овен с самого утра может ощущать в себе лидерские задатки! И дело не только в том, что ему вдруг захочется покомандовать другими - главное, что и окружающие сегодня будут прислушиваться к его словам. Высказывания Овна будут обладать убедительностью, благодаря чему он сможет без труда привлечь к себе внимание, заинтересовать, убедить в своей правоте. Именно этим, то есть продвижением своих проектов и идей, Овну и стоит сегодня заняться - тратить день на бытовые дела было бы непростительной роскошью.

Телец

Окружающие (в том числе близкие) будут то и дело испытывать терпение Тельца. А ведь оно у него не беспредельно! Неудивительно, что в какой-то момент чаша переполнится, и Телец способен взорваться! Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют Тельцу сегодня выпускать пар постепенно, не дожидаясь, пока он начнет распирать изнутри. Лучше весь день потихоньку ворчать и сыпать придирками, чем до последнего держать гнев в себе, а потом закатить грандиозный скандал!

Близнецы

В течение дня Близнецов может ожидать немало сюрпризов! Не исключено, что благодаря этому на какие-то вещи они смогут посмотреть под совершенно новым углом. Возможно, в делах, которыми они занимаются, всплывут новые факты или же кто-то из окружающих сегодня проявит себя с совершенно неожиданной стороны. Безусловно, все это будет отвлекать Близнецов от дел, зато подарит свежие впечатления.

Рак

Рак рискует зарубить на корню какую-то ценную идею. В этом повинна его торопливость в принятии решений и нежелание вдаваться в детали. Чтобы избежать запоздалых сожалений, сегодня ему следует быть открытым для любых новых мыслей, проектов и идей. В конце концов, отказаться от них Рак всегда успеет, так почему бы не дать им хотя бы призрачный шанс?

Лев

День позволит Льву в полной мере раскрыть свои организаторские таланты - даже если до этого они спали у него мертвым сном. Поставить перед окружающими задачу, распределить обязанности, подогреть энтузиазм - все это сегодня будет Льву по плечу. Впрочем, даже если у Льва не будет возможности руководить другими, сегодня ему удастся отлично организовать как минимум себя самого. А это уже, согласитесь, немало.

Дева

Звезды гороскопа советуют Деве держаться как можно дальше от сплетен и интриг, чтобы не оказаться в них втянутой. Какие бы бури ни бушевали вокруг Девы, ей следует оставаться в стороне, занимаясь лишь собственными делами и сохраняя нейтралитет. Окружающие в конце концов сумеют разобраться и без нее, а вот если Дева сегодня не выдержит и займет чью-либо сторону, то впоследствии пожалеет: это может пагубно отразиться на ее репутации.

Весы

Чтобы получить желаемый результат, Весам придется действовать исключительно обходными путями! Попытка поговорить напрямую с окружающими вряд ли к чему-то приведет. А вот такие партизанские методы, как слухи и намеки, окажутся весьма эффективными! Так что если Весы сегодня хотят продвинуть свою идею, лучшее, что они могут сделать, - это исподволь вложить ее в голову нужного человека, а уж потом убедить его, что тот до всего додумался сам.

Скорпион

Скорпиону следует приготовиться к тому, что в течение дня ему поступит неожиданное, но весьма заманчивое предложение. Оно может касаться его доходов, работы или даже личной жизни, однако Скорпиону, прежде чем соглашаться, необходимо тщательно взвесить все "против" и "за". Только вникнув в детали и просчитав свою выгоду с калькулятором в руках, Скорпион сможет принять верное решение.

Стрелец

Сегодня - день, когда Стрелец будет ощущать себя настоящим суперменом! Звезды гороскопа наделяют его энергией, неутомимостью и азартом, благодаря которым ему по плечу свернуть любые горы! Особенно хорошо, если в запасе у Стрельца есть пара-тройка нерешенных задач: сегодня у него есть шанс блестяще осуществить даже самые безнадежные задумки и планы. Впрочем, сворачивая горы, постарайтесь все-таки не переусердствовать! Как говорится, все хорошо, что в меру.

Козерог

Козерог способен удивить окружающих неожиданным подходом к какому-то вопросу. Возможно даже, ему удастся предложить изящное решение проблемы, над которой безуспешно билось много людей! День склоняет Козерога к нестандартному образу мыслей, и это поможет ему на многие задачи посмотреть под новым углом. Особенно хорошо это будет заметно у творческих Козерогов, которые сегодня испытают прилив вдохновения.

Водолей

Водолей будет настроен крайне независимо! Любые попытки дать ему совет или тем более пытаться им управлять он воспримет как личное оскорбление. С одной стороны, такая позиция грозит обернуться для него конфликтами с окружающими. С другой же, самостоятельный Водолей сегодня не приемлет никаких рамок и границ, и это может позитивно сказаться на его делах. Там, где другие десять раз зайдут в тупик, Водолей предложит свежее, неординарное решение.

Рыбы

Какие-то события в течение дня способны сильно расстроить Рыб и даже выбить их из колеи. Не стоит отчаиваться! Это нормально, в делах получается не все и не всегда. Да и на поддержку окружающих тоже постоянно рассчитывать не стоит. Рыбам сегодня необходимо помнить, что единственный человек, перед которым они отчитываются и на которого могут полностью положиться - это они сами. И тогда разочарований в сегодняшнем дне будет значительно меньше.

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