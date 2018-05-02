Джоан Роулинг извинилась за смерть Добби

2 мая 2018 19:20

Британская писательница Джоан Роулинг извинилась в твиттере за гибель героя поттерианы домовика Добби, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Во вторник, 2 мая, отмечается годовщина Битвы за Хогвартс - ключевого противостояния в поттериане. В этот день Роулинг по традиции приносит свои извинения за смерть того или иного персонажа.

 

"Вот и снова годовщина. В этом году я извиняюсь за гибель того, кто не погиб непосредственно в ходе битвы за Хогвартс, но отдал свою жизнь за людей, выигравших ее. Я говорю, разумеется, о Добби, свободном эльфе", - написала она.

В 2016 году писательница принесла извинения за то, что "убила" профессора Римуса Люпина, а в 2017 - за смерть Северуса Снегга.

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