10 способов побороть усталость и стать энергичнее

Хроническая усталость - бич современного общества. Интересно, что наши бабушки и дедушки всю жизнь работали не покладая рук и хронической усталостью почему-то не страдали. А мы можем утомиться даже во время прогулки или за просмотром телевизора. И дело тут даже не в лени. Есть много причин, которые заставляют наш организм испытывать внутренний стресс. PEOPLETALK решил разобраться в них. Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет результаты исследования.

Неправильный сон

Оказывается, здоровый − это не просто восьмичасовой сон. Дело в том, что спать нужно ложиться до 22 часов, а просыпаться - в 6−7 утра. Ученые считают, что это лучшее время для сна и пробуждения. Кстати, лучше спать в полной темноте, чтобы свет фонарей не проникал в комнату.

Внешние раздражители

Нам, людям XXI века, невозможно избежать таких внешних раздражителей, как компьютеры, телевизоры, смартфоны и прочие гаджеты. От них надо отдыхать. Это как с едой: поела − сходи прогуляться, чтобы быстрее усвоилось. Отвлекайся от компьютера в течение дня, дыши воздухом и хотя бы за час до сна постарайся не проверять Instagram.

Неправильное питание

Для того чтобы чувствовать себя энергичным, нужно давать организму весь арсенал необходимых элементов. Конечно, если ты решила сесть на белковую диету (которая, кстати, может быть тебе противопоказана) и не вылезаешь из спортзала, то можешь чувствовать недомогание, ведь кроме белков нам необходимы углеводы, жиры и еще как минимум два десятка витаминов. Снизь употребление сахара и насыщайся глюкозой (она содержится во фруктах), выбирай сложные углеводы (крупы и темный хлеб), употребляй продукты с витамином B (рыба, птица, мясо, молочные продукты). И не забывай про сбалансированные завтраки!

Неправильные напитки

Не надо запасаться литрами кофе или "редбуллами". Эти напитки только на время дают энергию, а потом еще больше подвергают организм стрессу и усталости. Все потому, что они обезвоживают тебя. Поэтому с одной чашкой кофе нужно выпивать минимум два стакана воды. С утра лучше взбодриться смузи из фруктов, которые под рукой, а также есть продукты с большим содержанием жидкости: арбузы, апельсины, сельдерей.

Вредные привычки

Точно так же дела обстоят с алкоголем. Сначала ты чувствуешь прилив сил, а затем твой организм начинает слабеть, так как алкогольные напитки вызывают обезвоживание. Именно поэтому утром тебя мучают похмелье и головные боли. О вреде сигарет ты и сама все знаешь.

Отсутствие мотивации

В этот пункт в первую очередь входит музыка. Именно любимые песни поднимают настроение и делают нас энергичными. Так что если ты думаешь, что музыка будет отвлекать тебя от работы, то сильно ошибаешься. Попробуй поработать под любимые мелодии, и дело пойдет быстрее. То же касается запахов. Стоит один раз брызнуть на запястье любимые духи, и тебе сразу захочется совершить маленький подвиг.

Отсутствие физической нагрузки

Понимаю, очень трудно заставить себя качать пресс, когда ты чувствуешь усталость. Но не обязательно перенапрягаться. Главное - начать, а потом ты гарантированно почувствуешь прилив сил. Поверь, если утром выполнять парочку простых упражнений, никакой кофе тебе не понадобится!

Проснувшись, сделай:

несколько приседаний

наклоны туловища в разные стороны

вращения руками

"велосипед" ногами в положении лежа

На работе тоже старайся делать небольшую разминку, это не только поможет тебе прийти в чувства, но и приведет мысли в порядок.

Рутина

Если у тебя тяжелая работа с документами, не надо с утра и до самого вечера без перерывов всматриваться в цифры. Переключись на журнал или на ролик в YouTube, сходи, в конце концов, на обед или проведай знакомых в соседнем офисе. Кстати, стоит задуматься и над тем, правильную ли работу ты выбрала. Часто бунт в организме провоцирует подсознание, подсказывающее, что ты занимаешься не своим делом.

Не бойся оставаться наедине с собой

Один раз в месяц устраивай себе день тишины. Не смотри телевизор и постарайся не приближаться к телефону. Лучше уехать куда-нибудь за город, побродить по местам, в которых ты раньше не была, и поразмышлять о жизни. Энергия придет вместе с мотивацией и вдохновением.

А вот несколько простых способов активировать жизненные силы:

Включи свет или раздвинь шторы. Свет поможет избавиться от лени или сонливости

Потри уши − и ты гарантированно ощутишь прилив бодрости

Позвони подруге. Сплетни обычно очень пробуждают интерес к жизни

Перекуси полезными углеводами: орехами или фруктами

Проветри помещение

Напиши план задач (рабочих или личных)

Встань со стула и приподнимись на цыпочки

Принимай витамины (шипучий витамин С - то что надо!)

И помни, что постоянная усталость также может сигнализировать, что у тебя проблемы со здоровьем. Если тебе не становится лучше, обратись к врачу. Это никогда не повредит.

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