Куда поехать: самые дешевые направления в Европе

Принято считать, что самые бюджетные направления для отдыха - это Турция и Испания. Но с этим мнением не согласно издание City Costs Barometer ("Барометр городских цен"), которое ежегодное издает сервис Post Office Travel Money. Используя информацию от различных туристических офисов и анализируя цены на Hotel.com, оно составило список самых дешевых городов Европы, который Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет читателям.

В исследовании учитывалась стоимость:

- ночи на двоих в трехзвездочном отеле;

- обеда из трех блюд на двоих с бутылкой домашнего вина;

- чашечки кофе, баночки кока-колы, стакана пива, бокала вина;

- трансфера из аэропорта до города;

- 48-часовогопроездного билета по городу;

- обзорной экскурсии и посещения ведущих музеев, галерей и других объектов исторического наследия.

В итоге были выделены 19 самых бюджетных городов. В их числе (в порядке от самого дорогого к самому дешевому): Пальма-де-Майорка (Испания), Берлин (Германия), Рим (Италия), Мюнхен (Германия), Таллин (Эстония), Ницца (Франция), Страсбург (Франция), Дубровник (Хорватия), Валетта (Мальта), Лилль (Франция), Лиссабон (Португалия), Афины (Греция), Прага (Чехия), Москва (Россия).

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