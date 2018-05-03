17 лет спустя: чем сейчас занимаются актеры «Гарри Поттера»

Иногда мы все немного скучаем по чудесному и такому родному с детства миру волшебников из Хогвартса. Хотя прошло столько лет, все книги написаны, экранизации сняты, этот мир, кажется, никогда нас не отпустит.

Чтобы не только взгрустнуть, но и порадоваться встрече старых друзей, Day.Az со ссылкой на bigpicture.ru расскажет, чем сейчас занимаются актеры фильмов о Гарри Поттере.

Дэниэл Рэдклифф - Гарри Поттер

Еще где-то в середине поттерианы Рэдклифф стал одним из заметнейших британских актеров. А ведь, между прочим, чтобы выделиться в этой компании, надо обойти самых высококлассных коллег. Всего семь лет прошло с окончания "Гарри Поттера", а у него уже объемный список сыгранных главных ролей в фильмах, причем одна удивительнее и неожиданнее другой.

Роль в фильме "Виктор Франкенштейн" вполне обычная триллерная, а вот в фильме "Человек - швейцарский нож" Дэниэл с воодушевлением играет роль трупа. В "Иллюзии обмана 2" он - миллиардер, в "Джунглях" - на редкость живучий путешественник. Есть у него и театральная роль - Розенкранц в спектакле "Розенкранц и Гильденстерн мертвы".

Эмма Уотсон - Гермиона

Молодая, красивая и умная актриса активно снимается в кино, отдавая при этом предпочтение сложным ролям и избегая фильмов для массового зрителя. Охотно дает интервью и рассказывает о правах женщин. В общем, не подвела Гермиону. Сейчас в ее активе прекрасная работа в фильме "Хорошо быть тихоней", роли отважных девушек, идущих против системы, в "Колонии Дигнидад" и в "Сфере", а также чудесный образ Белль - в "Красавице и чудовище".

Руперт Гринт - Рон Уизли

Гринт признает, что выбирает роли, которые помогут ему уйти от его образа в поттериане. Он играл гитариста The Dead Boys в фильме о нью-йоркской панк-сцене "Клуб "CBGB"", богобоязненного подростка, сбегающего со взрослой актрисой на театральный фестиваль в "Уроках вождения", ученика профессионального киллера в "Дикой штучке". Он проявляет явную склонность к комедийным ролям, как в "Лунной афере" и сериалах "По болезни" и "Большой куш". А еще Руперт мечтает сыграть злодея. Кстати, в детстве ему ужасно нравилась роль Драко Малфоя.

Том Фелтон - Драко Малфой

Ужасно милый молодой человек: вырос в сельской местности, увлекался рыбалкой, сентиментален, размещает в фейсбуке посты типа "с рождеством всех, кто верит в любовь" и признается, что пересматривает "Дневник памяти". Ни капли не переживает из-за роли противного Драко Малфоя, любит жанровое кино. В январе 2018 года на кинофестивале "Санденс" состоялась премьера фильма "Офелия", где Том играл Лаэрта, брата главной героини. Впрочем, большую часть времени Фелтон посвящает музыке: выпускает альбомы и ездит по миру с небольшими концертами.

Мэттью Льюис - Невилл Долгопупс

Неуклюжий мальчик вырос и стал красивым мужчиной, но, похоже, как большинство детей поттерианы, Мэттью преследует старая роль. Он все пытается избавиться от образа неказистого мальчишки и часто появляется в разных фотосессиях с голым торсом. Работает в основном в театре, как ему посоветовал в свое время Алан Рикман, но не против сняться и в бондиане. Правда, пока в кино роли ему достаются небольшие.

Роберт Паттинсон - Седрик Диггори

Роберт прославился ролью вампира в "Сумерках", и только потом общественность вспомнила, что прежде он сыграл красивого и отважного Седрика Диггори, который драматично погибает в время состязаний в фильме "Гарри Поттер и Кубок огня". Нынешние работы в кино не приносят ему такой же славы, но тем не менее они достойны внимания: "Милый друг", "Затерянный город Z", "Лайф", "Хорошее время". Отличные драматические роли.

Эванна Линч - Луна Лавгуд

Эванна из всех актеров-детей, пожалуй, самая преданная поклонница поттерианы. Сейчас она входит в число консультантов в организации The Harry Potter Alliance. Это фанаты волшебного мира, которые занимаются благотворительностью - скажем, собирают книжки для школьной библиотеки в Уганде. Она продолжает изредка сниматься в кино, но сколько-нибудь заметные роли ей не перепадают.

Робби Колтрейн - Рубеус Хагрид

Не обладая эффектной внешностью, Робби Колтрейн даже на пике своей карьеры снимался в основном в телевизионных проектах и шоу. Он всегда был комиком, и даже роль Хагрида была комической. После окончания поттерианы он снялся в паре эпизодических ролей в драмах и озвучивал мультфильмы. Последняя роль - в мини-сериале "Сокровище нации" о бывшем комике, оказавшемся в центре сексуального скандала.

Джейсон Айзекс - Люциус Малфой

Джейсон, еще до "Поттера" признанный отличным исполнителем злодейских ролей, сейчас работает в основном для телепроектов. В паре сериалов он играл главные роли: "Пробуждение" и "Раскопки". У шоу были интересные концепции, однако больше одного сезона они не продержались. Сейчас Джейсон задействован в сериале "Звездный путь: Дискавери" в роли капитана Лорки. А в кино самым заметным появлением стала комедия "Смерть Сталина", где Айзекс играл маршала Жукова.

Гэри Олдман - Сириус Блэк

Роль Сириуса Блэка подстегнула карьеру Олдмана, которая к 2004 году начала давать заметные сбои. Зато после пошли великолепные работы в фильмах "Бэтмен: Начало", "Темный рыцарь", "Самый пьяный округ в мире", "Шпион, выйди вон!", "Планета обезьян: Революция". В этом году актер наконец-то получил заслуженный "Оскар" за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена".

Майкл Гэмбон - Альбус Дамблдор

Майкл Гэмбон, несмотря на свои 77 лет, продолжает довольно активно работать в телефильмах, мини-сериалах, заниматься озвучкой и изредка появляться на большом экране. В эпизодах его можно выловить в фильмах "Kingsman: Золотое кольцо", "Виктория и Абдул", "Да здравствует Цезарь!".

Мэгги Смит - Минерва Макгонагал

Еще круче, конечно, старушка Мэгги Смит, которой уже 83 года. Благодаря сериалу "Аббатство Даунтон" и шикарной роли вдовствующей графини Грэнтэм актриса оставалась на виду и спустя 5 лет после окончания "Гарри Поттера". Мало того, она постоянно получает приглашения в разные интересные фильмы на главные роли. С последней из них, "Леди в фургоне", где Мэгги играла эксцентричную лондонскую старушку, она даже номинировалась на "Золотой глобус" в 2015 году. Ее звали бы сниматься и дальше, но проблемы со здоровьем уже не позволяют работать так же интенсивно.

Рэйф Файнс - Волдеморт

У Рэйфа Файнса после окончания "Гарри Поттера" дела шли неплохо: его герой - администратор гостиницы в фильме "Отель "Гранд Будапешт"" - получил похвалы критиков и много номинаций на разные награды, его позвали играть М вместо Джуди Денч в последнем фильме про Бонда "007: СПЕКТР", а потом все как-то увяло. В 2017 году каких-либо серьезных работ у него не было. А в январе 2019 года должен выйти фильм "Холмс и Ватсон", где Файнс играет Мориарти.

Алан Рикман - Северус Снейп

Последняя работа Алана Рикмана вышла в прокат в конце весны 2016 года - в фильме "Алиса в Зазеркалье" он озвучивал мудрую гусеницу. Актер скончался в конце весны 2016 года, всего за пять недель до своего 70-летия.

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