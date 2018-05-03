Вера Брежнева устроила смелую фотосессию - ФОТО

Певица и телеведущая Вера Брежнева устроила смелую фотосессию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, в "Инстаграм" артистка выложила откровенный кадр, на котором самую интимную часть бюста звезда закрыла сердечками из мобильного приложения.

В прошлом году Вера поделилась с фанатами кадром в "Инстаграме", где они увидели новый образ звезды перед очередными съёмками. На фотографии артистка предстала в блестящем платье шоколадного цвета с глубоким декольте.

На отдыхе артистка без стеснения публикует фотографии в миниатюрных купальниках. Один раз в Таиланде Вера поделилась снимком, на котором она позировала в "золоте". Пользователи социальных сетей нашли, что певица замечательно выглядит.

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