Девочка из бедной семьи соорудила картонный компьютер для просмотра видео о псах - ФОТО

Пользователь Reddit Юби Маркано (Yubi Marcano) опубликовала снимок компьютера, который самостоятельно сделала ее маленькая дочь. Картонный лэптоп с нарисованной на нем страницей YouTube умилил посетителей международного имиджборда, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Фотография изображает картонку, сложенную пополам, на одной стороне которой нарисована клавиатура, а на другой - экран с несколькими превью видеороликов с участием домашних животных. Ребенок уделил внимание деталям: в нарисованном окне поискового запроса написано слово "собаки". "Моя дочь попросила у меня компьютер, чтобы смотреть видео с собаками на YouTube. Я сказала ей, что у меня нет денег на его покупку, поэтому она решила проблему своим собственным путем", - подписала снимок Маркано.

Изобретение девочки привело в восторг пользователей сети и заставило их вспомнить детство. Многие заметили, что сами делали подобные "гаджеты", когда были маленькими. "У меня были разные "компьютеры" для разных видов игр, которые я рисовал на бумаге, ха-ха. Сумасшедшее воображение!" - прокомментировал один из юзеров. Другой добавил, что скучает по временам, когда не нужно было отдавать 900 долларов за устройство, которое хочешь заполучить.

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