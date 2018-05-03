В Барнауле ищут способ очистить реку от тысяч бутылок - ВИДЕО

Жители Барнаула ищут способ очистить местную реку от тысяч пластиковых бутылок и других отходов, которые скопились на площади в несколько десятков квадратных метров, передает Day.Az со ссылкой на RT.com. Из-за так называемого "мусорного" острова реку даже предлагают переименовать из Пивоварки в Бутылочную.

Нажмите на видео для просмотра:

