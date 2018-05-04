Найден способ затормозить преждевременное старение

Ученые Кембриджского университета нашли способ затормозить преждевременное старение у больных синдромом Хатчинсона-Гилфорда (прогерией). Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Прогерия - редкое наследственное заболевание, которое возникает из-за мутации в гене, кодирующем белок Lamin A. Белок участвует в формировании ядерной оболочки и упаковке ДНК внутри клеточного ядра. Дефект в гене приводит к накоплению повреждений в геноме и нарушению деления (репликации) клетки. В результате у пациентов наблюдаются признаки преждевременного старения, а смерть наступает в среднем в 13 лет.

Исследователи обнаружили, что подавление активности фермента N-ацетилтрансферазы 10 (NAT10) с помощью ремоделина приводит к увеличению продолжительности жизни у грызунов с состоянием, аналогичным синдрому Хатчинсона-Гилфорда у человека.

В марте 2018 года ученые Сент-Луисского университета в США раскрыли механизм быстрого старения клеток у детей, больных прогерией. Оказалось, что витамин D способен улучшить состояние клетки, омолаживая ее. Он блокирует активацию интерферона, вызывающему воспаление, и уменьшает репликационный стресс.

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