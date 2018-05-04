Компактный седан Mercedes-Benz А-Класса представлен живьем - ФОТО

Одной из самых интересных новинок автосалона в Пекине стал первый седан семейства А-Класса, пришедший на смену уходящей модели CLA, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru. Причем, в Китае показали удлиненную версию, хотя глобальный вариант четырехдверки будет похожим.

На Пекинском автосалоне состоялась мировая премьера новой четырехдверки под названием Mercedes-Benz A-Class L Sport Sedan, построенной специально для Китая в удлиненном варианте. В КНР такие версии пользуются большой популярностью, и ажиотажный интерес облепивших новинку китайских журналистов тому подтверждение.

Колесная база здесь составляет 2 789 мм (+60 мм по сравнению с хэтчбеком), так что на втором ряду сидений должно быть просторно, несмотря на всю компактность кузова.

А вот объем багажного отделения, похоже, будет одинаковым и для китайской версии, и для европейского "коротыша" - 420 л, разве что колесная база и дверные проемы у глобальной машины будут покороче.

Дизайн передней части A-Class L Sport Sedan полностью копирует стильный передок хэтчбека, а вот увесистая корма у седана - самобытная. Интерьер нового седана тоже целиком позаимствован у пятидиверки, включая цифровую доску с виртуальной приборной панелью и мультимедийной системой MBUX с продвинутым голосовым ассистентом.

С технической точки зрения никакой локализации для Китая не было. Седан А-Класса получил в свое распоряжении тот же 1,33-литровый базовый турбомотор с отключаемым цилиндрами на 136 л.с., что и в Европе. Его форсированная версия А 200 развивает 163 л.с., а топовый 2-литровый вариант А 250 располагает 2-литровой турбочетверкой на 190 л.с. Уже в базе китайцам предложат 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Выпускать удлиненный седан А-Класса будут на заводе совместного предприятия корпораций Daimler и BAIC - Beijing Benz Automotive Co (BBAC) -под Пекином. Что касается седана для рынков США и Европы, то такой автомобиль должны показать в третьем-четвертом квартале 2018 года. На местном рынке A-Class L Sport Sedan составит конкуренцию новому седану BMW 1 серии, а глобально - еще и Audi A3 Sedan.