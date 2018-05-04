Зато с карманами: дизайнеры из Калифорнии разработали новые «голые джинсы» - ФОТО

Модные дизайнеры продолжают извращаться над одеждой, а тренд "голых джинсов" и дальше шагает по планете.

На этот раз дизайнерская марка из Лос-Анджелеса Carmar представила свою экстремальную модель, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. Вероятно, дизайнер просто взял ножницы и отрезал "все лишнее", оставив только немного ниток и тонких полосок джинсовой ткани. Ну, по крайней мере, у них есть карманы...

Эта новая модель джинсов, не оставляющая места полету фантазии, явно придется по душе тем, кто любит быть в центре внимания.

На сайте компании новинка носит название Extreme Cut Out Jeans и описывается как "брюки с высокой посадкой с обширными вырезами спереди и сзади".

Стоит такое чудо 168 долларов, или 10,5 тысяч рублей. Ирония заключается в том, что их вес составляет всего 20 граммов.

Калифорнийская модная марка Carmar свято верит в свой новый продукт и с гордостью демонстрирует его в Instagram.

А что вы думаете по поводу таких трендов? Хотели бы добавить эту новинку к своему летнему гардеробу?