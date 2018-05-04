Отрицательная энергия витает вокруг нас. Но почему некоторые люди более подвержены этому влиянию, чем другие? В данной статье Day.Az со ссылкой на Клубер попытается выяснить, почему мы становимся "губками для негатива" и расскажет, как прекратить поглощать отрицательную энергию и стать невосприимчивым к ней.

1. Избегайте критики

Когда мы критикуем или судим, мы автоматически ставим себя на уязвимое место. Это отличный повод для того, чтобы начать практиковать эмпатию. Однако, это также делает нас уязвимыми для энергетической матрицы субъекта. Следовательно, мы пассивно "смешиваем" нашу энергию с их собственной.

Представьте, если бы вам пришлось все время кого-то осуждать. Эта привычка может сделать нас чрезвычайно уязвимыми, заставляя нас непреднамеренно поглощать весь негатив от окружающих.

2. Научитесь говорить "нет"

"Да" и "Нет" - два самых мощных слова на всех языках. С помощью этих простых слов мы либо разрешаем взаимодействие, либо закрываем дверь чему-либо. Правильно "играя" этими словами вы непреднамеренно разрешаете доступ к вашему энергетическому полю. Помните, что не все люди обращаются к вам с благими намерениями.

Это означает, что некоторые из них могут захотеть воспользоваться вами. Следовательно, учитесь отказывать людям, даже если это потребует от вас проявления умеренной грубости. Однако, иногда нужно приносить жертвы.

3. Выбирайте свои битвы

Не все бои могут быть выиграны. Тем не менее, даже если вы достигните успеха в некоторых из них, нельзя всерьез полагать, что вы можете преодолевать несколько препятствий одновременно с таким же успехом. Когда вы находитесь в суете, вы проецируете свою энергетическую матрицу. Это делает вас уязвимыми для других и возможных опасностей со стороны.

Вы можете думать, что вашей собственной защиты достаточно, но рано или поздно вы ощутите слабость, как физическую, так и эмоциональную. Любая негативная энергия, направленная против вас, может оказать ещё большее воздействие в таком состоянии. Поэтому выбирайте те сражения, в которых вы действительно имеете шансы на победу.

4. Не пытайтесь убедить других в своих убеждениях

На самом деле, это самое худшее, что вы можете сделать. Независимо от того, насколько вы уверены в том, что вы испытали, убеждение другого человека вызывает "низкие вибрации", которые изнуряют вас внутренне. Вы можете почувствовать необходимость "сражаться за них" и показать им "правду", но это лишь начнет ссору.

Скорее всего, ваш собеседник заставит вас почувствовать себя виноватым за то, что перешли черту и пытались буквально навязать свои идеи. Это создают "негативный" кармический круг, и не нужно говорить вам, что это совершенно необязательно. Помните: мудрость обретается, а не навязывается!

5. Вы не всегда должны выбирать сторону

Не все в этом мире - черно-белое. "Кто прав, а кто виноват?",- на этот вопрос часто нет ответа. Более того, вы не всегда можете увидеть полную картину происходящего. Следовательно, вы можете быть втянуты в чьи-нибудь интриги, став инструментом эгоистичных намерений постороннего человека. Это, скорее всего, причинит боль кому-то другому, не считая вас.

Это не означает, что вы всегда должны быть нейтральны ко всему. Просто будьте мудрее и вникайте лишь в те проблемы, которые подвластны вашим возможностям.

6. Выражайте себя и веселитесь

Неразумно постоянно подавлять свои эмоции. Следует избегать чрезмерного веселья, но вы должны научиться выражать свои эмоции и показывать свои настоящие цвета. Таким образом, вы будете верны себе, чувствуя себя более комфортно с тем, кто вы есть на самом деле.

С помощью веселья и активности вы активизируете положительные вибрации, тем самым, делая себя более невосприимчивым к негативу. Чем больше вы будете практиковать этот образ поведения, тем более защищены вы будете! Пение, танцы и смех всегда могут повлиять на вашу энергию. Помните об этом!

7. Не играйте в Бога

Передача энергии в любой форме тем, кто в этом нуждается, является воистину божественной задачей. Однако, вы всегда должны помнить о Карме. Прежде чем пытаться исцелить кого-либо, даже самого себя, спросите себя: "У меня есть на это право?". "Почему этот человек нуждается в исцелении?". "Может ли эта ситуация быть божественным посланием для кого-то, кто должен учиться на своем собственном опыте без посторонней помощи?".

Очень важно понимать, что вмешательство в реальность постороннего человека может легко ввязать вас в его проблемы. Конечно, мы можем изменить реальность и чудесным образом изменить исход. Но всегда ли это необходимо? В конце концов, этот мир - всего лишь испытание для нас!

8. Рубин, рубин и ещё раз рубин!

Всегда носите с собой магический талисман - рубин! Этот удивительный кристалл может стать хранителем вашей энергетической матрицы, отталкивая негативное воздействие и злых духов. Носите его в том месте, где он будет соприкасаться с кожей. Рубин предоставит вам магическую энергию и защитит вас от превращения в губку для негатива.

9. Научитесь очищать свою ауру

От негатива можно очиститься, как и от всего, что притягивается к вам. Если вы уже затронуты темной материей, наиболее вероятным сценарием является то, что вы будете привлекать к себе ещё более негативные вибрации. Эта бесконечная проблема не исчезнет, если вы ничего не будете делать.

Вы можете либо "изобрести" нечто своё, либо следовать обычным ритуалам, чтобы очиститься. Уничтожите негативное присутствие вокруг самого себя и научитесь ежедневно контролировать свою карму. Это очень важно!

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