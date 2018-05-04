10 чудес света, которые могут исчезнуть в ближайшие 20 лет - ФОТО

Туристические потоки могут оказывать двоякое воздействие на природу: с одной стороны, они, очевидно, ухудшают экологическое состояние уникальных мест на Земле, только ускоряя их гибель. С другой стороны, местные власти могут потратить доходы от туризма на меры по сохранению чудес природы.

Неизбежность гибели привлекает к чудесам дополнительный наплыв туристов., передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua. Они хотят посмотреть на достопримечательности Земли, которых совсем скоро не станет, отмечают специалисты.

1. Белизский Барьерный риф

Белизский Барьерный риф сильно пострадал в 1998 году, потеряв во многих местах до 50% кораллов. Его кораллы, как и раньше, обесцвечиваются - как из-за глобального потепления, так и из-за деятельности человека.

2. Конголезская впадина

Конголезская впадина - второй по площади массив джунглей после бассейна Амазонки. К 2040 году до двух третей уникальной флоры и фауны, по данным ООН, будет утрачено в случае непринятия эффективных мер по их защите.

Леса подвергаются беспощадной вырубке с целью устройства пастбищ, шахт, а также пострадали при партизанской войне в этом регионе Африки. Уменьшение площади лесной поверхности приводит к сокращению объемов впитывания углекислого газа, а значит, и дождей. Это способствует изменению климата.

3. Мертвое море

За последние четыре десятилетия его площадь сократилась на треть, а обмелело оно на 24 метра. Бывшие пляжи теперь на полтора километра дальше от береговой линии. Вода в Мертвое море поступает только из реки Иордан, но окружающие ее страны забирают из реки все больше жидкости. В результате через 50 лет Мертвого моря может вовсе не стать.

Тем более, что производители косметики и углекислого калия постоянно истощают минеральные запасы морского дна.

4. Национальный парк Эверглейдс (Флорида, США)

Болота, которые занимают основную часть его территории, подвергаются загрязнению со стороны окружающих ферм, а также нашествию чуждых живых существ. Не говоря уже о том, что 60% местной воды откачивают для снабжения в близлежащие города и на фермы.

В результате площадь парка - единственного места, где обитает флоридская пантера, - уже сократилась вдвое с 1900 года. В течение 40 лет флоридская пантера, как и еще 20 видов животных, могут полностью исчезнуть.

5. Мадагаскар

Если не спасти леса этого островного африканского государства, через 35 лет они будут полностью вырублены и выжжены, а их обитатели - вымрут. Заповедники занимают лишь 5% территории острова, не позволяя животным безопасно перемещаться по всему Мадагаскару.

Некоторые редкие виды животных острова даже не были изучены и зарегистрированы и, возможно, вымрут до того, как их успеют исследовать.

6. Мальдивские острова

Если глобальное потепление продолжится, эти острова, возвышающиеся лишь на два с небольшим метра над уровнем моря, будут затоплены. В 2008 году президент государства уже объявил о приобретении земли в других странах, в частности в Индии, для расселения граждан, которые были вынуждены покинуть родные места, затопленные океаном. В 2009 году, чтобы подчеркнуть наступающую опасность, он провел заседание правительства под водой.

7. Северный и Южный полюса

Глобальное потепление угрожает вымиранием 80% императорских пингвинов Антарктиды. В Арктике же уничтожение грозит белым медведям, ведь вместе с таянием полярных льдов гибнут целые экосистемы, включая пищевые цепочки. Новые массивы льда перестанут формироваться в Антарктиде в течение 20-40 лет.

8. Популяция тигров

Более половины тигров мира живет в Индии. Всего в мире в дикой природе их осталось 3200, тогда как в 1900 году в одной Индии их было 100 000. Полностью тигры могут вымереть уже через 12 лет. Для нужд китайской традиционной медицины убивают в среднем по одному тигру в сутки. Заповедники для тигров существуют, но они не обеспечивают надежных путей миграции самок, необходимых для полноценного воспроизводства популяции.

9. Джунгли Тахуаману (Перу)

В перуанской провинции Мадре де Диос находятся чуть ли не последние в мире запасы красного дерева. И растет оно именно в джунглях Тахуаману. Но из-за незаконной вырубки они сокращаются. США покупают около 80% красного дерева. Ведь из каждого дерева можно сделать мебели на миллион долларов.

Лесорубы строят дороги, что позволяет проникать в джунгли фермерам и охотникам, а это, в свою очередь, беспокоит коренных жителей и уничтожает экосистему. Кроме того, добыча золота, которая ведется в соседних районах, приводит к загрязнению воздуха и воды ртутью

10. Бассейн реки Янцзы

Многие наблюдатели, включая китайских официальных лиц, уже признали, что большинство видов флоры и фауны, населяющих этот природный регион, находится под угрозой уничтожения. Виной тому вырубка лесов, строительство плотин и образование водохранилищ. Существует также опасность землетрясения.

Туристические потоки могут оказывать двоякое воздействие на природу: с одной стороны, они, очевидно, ухудшают экологическое состояние уникальных мест на Земле, только ускоряя их гибель. С другой стороны, местные власти могут потратить доходы от туризма на меры по сохранению чудес природы.