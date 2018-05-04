10 продуктов, которые дарят хорошее настроение
Серотонин (гормон счастья) и эндорфин (ответственный за снятие стресса и увеличение удовольствия) - вещества, задача которых - дарить нам хорошее настроение.Кроме того, они помогают в регулировании сна и управлении стрессом, однако не могут быть усвоены нашим организмом без помощи триптофана.
С другой стороны, углеводы помогают этому веществу попасть в мозг, что дарит нам ощущение счастья. По этой причине Day.Az со ссылкой на steptohealth.ru рекомендует вам 10 продуктов, которые точно подарят вам хорошее настроение:
1. Рыба
Согласно исследованию, проведенному Университетом Питтсбурга, люди с дефицитом омега-3 жирных кислот более подвержены депрессии и переменам настроения.
Это питательное вещество, которое нужно утреблять вместе с продуктами, поскольку наше тело само по себе его не производит можно найти, например, в рыбе.
Вот почему ее рекомендуют для того, чтобы уменьшить симптомы депрессии и нехватки сна.
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2. Вишня
В дополнение к тому, что вишня содержит вещества, являющиеся активатором серотонина, она также помогает организму вырабатывать эндорфины, допамин и норэпинефрин.
Эти гормоны снижают раздражительность, улучшают сон и повышают уровень толерантности к боли.
3. Грецкие орехи
Низкий уровень селена может вызвать раздражительность, бессонницу и депрессию, поэтому грецкие орехи рекомендуются для повышения настроения, так как они содержит большое количество этого вещества.
4. Продукты, богатые витамином B12
Все витамины группы В помогают улучшить настроение, однако витамин B12 особо выделяется, выполняя следующие функции:
Повышает энергию
Уменьшает усталость
Помогает регулировать работу нервной системы.
Повышает физическую, эмоциональную и умственную активность
Способствует душевному спокойствию
Следующие продукты, помимо того, что богаты витамином B12, являются источником цинка, железа и меди, которые также влияют на хорошее настроение.
Моллюски и устрицы
Говядина
Печень
Сыр
Яйца
5. Бананы и хорошее настроение
Бананы богаты питательными веществами и волокнами, а также минералами, поэтому они дают организму необходимую энергию.
Кроме того, в них содержится триптофан, который является "помощником" производства серотонина, вызывая успокаивающее действие на нервную систему.
Этот гормон снижает уровень холестерина, устраняет мышечные судороги, является естественным антацидом и понижает высокое кровяное давление.
6. Острая пища
Острые продукты и специи содержат большое количество химического вещества, называемого капсаицином.
При контакте со вкусовыми рецепторами, он посылает сигналы в мозг, вызывая производство эндорфинов, веществ дающих чувство эйфории и бодрости.
Капсаицин также помогает организму бороться с раковыми клетками и снимает боль невролгического происхождения.
7. Шоколад
Шоколад стимулирует выработку эндорфинов в организме и повышает уровень серотонина.
Он также содержит теобромин, который оказывает эффект, подобный кофеину, способствуя повышению производительности, жизненной энергии и улучшая настроение.
Помните, что стоит употреблять этот продукт в умеренных количествах, так как злоупотребление им может вызвать проблемы с привыканием, вызывая беспокойство и, кроме того, способствуя избыточному весу.
8. Ананас
Поскольку в ананасе содержатся соединения, которые стимулируют выработку серотонина, этот тропический фрукт является катализатором физического и эмоционального благополучия.
Он поможет улучшить концентрацию и бороться с бессонницей, в дополнение к тому, что работает в качестве противовоспалительного средства, ведь дискомфорта, вызванный воспалением неизбежно вызывает плохое настроение.
9. Продукты, богатые цинком
Дефицит этого минерала может способствовать появлению депрессии и низкой толерантности к стрессу. Цинксодержащие продукты помогают лучше усваивать белки и углеводы, а также являются источником энергии для организма.
Вот некоторые из продуктов, которые содержат этот минерал:
шоколад
арахис
тыква и ее семена
печень
шпинат
шампиньоны
молоко и его производные
цельные злаки
овощи
10. Макароны
Пища, богатая углеводами, помогает улучшить настроение, а макароны - яркий представитель этой группы.
Они улучшают пищеварение, содержат питательны вещества и помогают выдержать физические нагрузки.
Также макароны снижают уровень холестерина, содержат растительную клетчатку и помогают регулировать уровень сахара в крови.
Разумное употребление всех этих продуктов, в сочетании со здоровой диетой и ежедневными физическими нагрузками, поможет вам почувствовать себя гораздо счастливее.
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