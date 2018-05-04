10 продуктов, которые дарят хорошее настроение

Серотонин (гормон счастья) и эндорфин (ответственный за снятие стресса и увеличение удовольствия) - вещества, задача которых - дарить нам хорошее настроение.Кроме того, они помогают в регулировании сна и управлении стрессом, однако не могут быть усвоены нашим организмом без помощи триптофана.

С другой стороны, углеводы помогают этому веществу попасть в мозг, что дарит нам ощущение счастья. По этой причине Day.Az со ссылкой на steptohealth.ru рекомендует вам 10 продуктов, которые точно подарят вам хорошее настроение:

1. Рыба

Согласно исследованию, проведенному Университетом Питтсбурга, люди с дефицитом омега-3 жирных кислот более подвержены депрессии и переменам настроения.

Это питательное вещество, которое нужно утреблять вместе с продуктами, поскольку наше тело само по себе его не производит можно найти, например, в рыбе.

Вот почему ее рекомендуют для того, чтобы уменьшить симптомы депрессии и нехватки сна.

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2. Вишня

В дополнение к тому, что вишня содержит вещества, являющиеся активатором серотонина, она также помогает организму вырабатывать эндорфины, допамин и норэпинефрин.

Эти гормоны снижают раздражительность, улучшают сон и повышают уровень толерантности к боли.

3. Грецкие орехи

Низкий уровень селена может вызвать раздражительность, бессонницу и депрессию, поэтому грецкие орехи рекомендуются для повышения настроения, так как они содержит большое количество этого вещества.

4. Продукты, богатые витамином B12

Все витамины группы В помогают улучшить настроение, однако витамин B12 особо выделяется, выполняя следующие функции:

Повышает энергию

Уменьшает усталость

Помогает регулировать работу нервной системы.

Повышает физическую, эмоциональную и умственную активность

Способствует душевному спокойствию

Следующие продукты, помимо того, что богаты витамином B12, являются источником цинка, железа и меди, которые также влияют на хорошее настроение.

Моллюски и устрицы

Говядина

Печень

Сыр

Яйца

5. Бананы и хорошее настроение

Бананы богаты питательными веществами и волокнами, а также минералами, поэтому они дают организму необходимую энергию.

Кроме того, в них содержится триптофан, который является "помощником" производства серотонина, вызывая успокаивающее действие на нервную систему.

Этот гормон снижает уровень холестерина, устраняет мышечные судороги, является естественным антацидом и понижает высокое кровяное давление.

6. Острая пища

Острые продукты и специи содержат большое количество химического вещества, называемого капсаицином.

При контакте со вкусовыми рецепторами, он посылает сигналы в мозг, вызывая производство эндорфинов, веществ дающих чувство эйфории и бодрости.

Капсаицин также помогает организму бороться с раковыми клетками и снимает боль невролгического происхождения.

7. Шоколад

Шоколад стимулирует выработку эндорфинов в организме и повышает уровень серотонина.

Он также содержит теобромин, который оказывает эффект, подобный кофеину, способствуя повышению производительности, жизненной энергии и улучшая настроение.

Помните, что стоит употреблять этот продукт в умеренных количествах, так как злоупотребление им может вызвать проблемы с привыканием, вызывая беспокойство и, кроме того, способствуя избыточному весу.

8. Ананас

Поскольку в ананасе содержатся соединения, которые стимулируют выработку серотонина, этот тропический фрукт является катализатором физического и эмоционального благополучия.

Он поможет улучшить концентрацию и бороться с бессонницей, в дополнение к тому, что работает в качестве противовоспалительного средства, ведь дискомфорта, вызванный воспалением неизбежно вызывает плохое настроение.

9. Продукты, богатые цинком

Дефицит этого минерала может способствовать появлению депрессии и низкой толерантности к стрессу. Цинксодержащие продукты помогают лучше усваивать белки и углеводы, а также являются источником энергии для организма.

Вот некоторые из продуктов, которые содержат этот минерал:

шоколад

арахис

тыква и ее семена

печень

шпинат

шампиньоны

молоко и его производные

цельные злаки

овощи

10. Макароны

Пища, богатая углеводами, помогает улучшить настроение, а макароны - яркий представитель этой группы.

Они улучшают пищеварение, содержат питательны вещества и помогают выдержать физические нагрузки.

Также макароны снижают уровень холестерина, содержат растительную клетчатку и помогают регулировать уровень сахара в крови.

Разумное употребление всех этих продуктов, в сочетании со здоровой диетой и ежедневными физическими нагрузками, поможет вам почувствовать себя гораздо счастливее.

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