Голливудские красотки сыграют шпионок в новом триллере

Известные красотки и соблазнительницы Джессика Честейн, Пенелопа Крус, Марион Котийяр, Лупита Нионго и Фань Бинбин "вольются" в шпионскую команду для триллера под названием "355", сообщает ScreenRealm.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сценарий пишет Тереза Ребек, а постановкой собирается заняться Саймон Кинберг, который сейчас работает над фильмом "Люди Икс: Темный Феникс", где также участвует Честейн.

По сюжету агенты разведок разных стран мира должны объединиться для совместной работы. Их задача - остановить глобальную угрозу, способную устроить на планете тотальный хаос. Идея принадлежит самой Честейн, которая обратилась к Кинбергу и позвала в проект коллег-подруг.

"Когда я готовилась к съемкам в фильме "Цель номер один", я много узнала о работе в ЦРУ", - рассказывает актриса.

По ее словам, название фильма - это кодовое имя агента. Женщина была одним из первых шпионов США, и ее настоящее имя до сих пор не раскрыто. Для многих женщин, которые работают в ЦРУ и других подобных организациях, код 355 - это универсальный сленговый термин, обозначающий женщину-шпиона.

Дистрибьюторские права на предстоящий шпионский триллер "355" будут проданы на Каннском кинорынке.

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