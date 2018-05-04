Ученые приоткрыли тайну календаря инков

Группа ученых-археологов во время раскопок на территории Чили наткнулась на необычные конструкции из камней, которые в прошлом частично выполняли функции календаря инков. Исследователям удалось разобраться в работе подобного рода механизма, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как показали исследования, своеобразные колонны, длина которых достигала 1,20 метров, использовались инками для определения времени наступления осеннего равноденствия или зимнего солнцестояния. В пользу этой версии говорит определенное место расположения объектов относительно восхода солнца.

Ученые были поражены удивительной точностью математических расчетов древних племен, которые смогли сооружать эти колонны, не имея никаких особых приспособлений для решения подобного рода задач. Однако одна тайна так и осталась нераскрытой, поскольку специалисты не смогли понять, почему племена сооружали объекты именно в пустыне Атакама, а не возле своих жилищ.

Большинство исследователей уверены, что нашу планету посещали представители внеземных цивилизации, которые оставили на Земле немного, что о них напоминает. Только так ученые могут объяснить происхождение многих вещей, которые находят в разных уголках земного шара.

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