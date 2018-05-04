Ученые назвали лучший возраст для изучения иностранных языков

Выучить иностранный язык на уровне носителя легче всего могут те, кто начал его изучать с раннего возраста - до 10 лет.

Это выяснили американские ученые из Массачусетского технологического института, передает Independent.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, они провели исследование с участием 670 тысяч человек разных возрастов и национальностей, которые изучали английский язык. При этом минимальный возраст участника составил 10 лет, а максимальный - 70 лет.

В результате выяснилось, что успешно овладеть иностранным языком могут дети до 10 лет и подростки в возрасте до 17-18 лет. Но, оказалось, что для вторых шансы выучить язык на уровне носителя снижались в разы.

Как отметили ученые, люди после 18 лет могут без труда выучить иностранный язык, но вряд ли им удастся достичь уровня носителя.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook