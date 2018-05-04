Обзор автомобиля Bentley Continental GT 2018 года - ФОТО - ВИДЕО

Массовая презентация Бентли Континенталь произошла в конце августа 2017 года на специальном мероприятии до официальной презентации на Франкфуртском автосалоне.

В нашем обзоре Day.Az со ссылкой на Two-auto.ru. представлены основные характеристики двухдверного премиум-купе Бентли, а именно комплектующие детали, фотографии, стоимость, описание внешнего и внутреннего дизайна.

Дизайн нового кузова

В состав материалов, используемых для кузова, входят сталь и алюминий. Для изготовления материалов используют специальную технологию, которая подразумевает формирование металлов при температуре 500 градусов, использование таких материалов позволило уменьшить массу машины на 80 килограммов.

4- х - местный автомобиль оснащен дверями купейного типа с автоматическими доводчиками, а багажник электрическими приводами открытия и закрытия.

Bentley Continental обладает презентабельным внешним видом, можно смело сказать - дизайнеры постарались на славу. Нельзя не заметить некоторого сходства с предшественником, но разработчики постарались заменить некоторые детали на более изысканные. Так была полностью пересмотрена фальшрадиаторная решетка, конфигурация головного и габаритного освещения и насадки на выхлопных трубах. Более выразительными стали колесные арки с легкосплавными дисками.

Нельзя сказать, что все прошлые разработки забыты, просто они обновлены и рационально использованы, в результате получилось вот такое чудо.

Интерьер салона - изменения в 3-м поколении

Если во внешности Бентли просматривается преемственность, то салон претерпел полностью обновления и новшества. Во - первых отметим высококачественные материалы - здесь в щедром изобилии находятся материалы из натуральной кожи, шпона. Сочетание материалов дает ошеломительный эффект. Во - вторых, сидения для водителя и пассажиров оснащены подогревом, вентиляцией и эффектом регулирования под индивидуальные параметры анатомического строения тела.

В центре расположена современная, интеллектуальная мультимедийная система с сенсорным управлением. Заслуживает особого внимания аудиосистема с мощностью 650 ватт и динамиками в количестве 9 штук. Дополнительная комплектация по желанию заказчика допускает установку музыкального оборудования вариации Bang & Olufsen с немыслимым количеством динамиков - 16 штук. При отделке салона используется минимальное количество пластика, а декорирование в сочетании с элементами из натурального дерева добавили шарм салону.

Рулевое колесо имеет трехспицевую конструкцию и изящный внешний вид. На руле располагается достаточное количество кнопок - помощников, сидения оригинально смотрятся с ромбовидными прострочками на сидениях. Расположение кнопок на руле не заставит тратить время на изучение и осмотр, все логично и просто. В нижней части размещается навигатор с сенсорным экраном размером 8 дюймов.

Пространства на втором ряду достаточно для комфортного размещения двух человек. У Бентли отличная шумоизоляция, а также стоит отметить качество лакокрасочного материала, оно просто безупречно и при осмотре можно без проблем увидеть свое отражение.

Размеры Бентли Континенталь имеют следующие показатели:

Длина - 4,805 метров;

Ширина - 1,954 метра;

Высота - 1,392 метров;

Размер колесной базы - 2, 851 метров.

Объем багажника составляет 358 литров.

Комплектации новинки Бентли

Колесная база купе комплектуется дисками с резиной марки 265/40 R21 размером 21 дюйм для оси спереди и серии 275/35 R22 на задней оси. Постараемся перечислить основные комплектующие купе Bentley Continental GT 3 вариации:

-Интеллектуальная приборная панель;

-Видеокамера, обеспечивающая панорамный обзор;

-Четырех зонный климат контроля;

-Электрическое оснащение всех сидений автомобиля;

-Адаптивное управление с распознаванием структуры дорожного покрытия;

-Регулирование зеркал с помощью специальных датчиков с электрическими приводами;

-Отделка салона натуральной высококачественной кожей;

-Навигатор и круиз контроль.

Технические характеристики Бентли Континенталь

Основанием третьей вариации является платформа от Панамеры модели D1. У автомобиля впереди расположена двухрычажная, а сзади многорычажная подвески. У восьмиступенчатой коробки передач двойное дисковое сцепление.

Двигатель автомобиля серии W12 TSI имеет объем 6 литров мощностью 635 лошадиных сил. Под капотом мотор с турбированным компрессором twin scroll, который обеспечивает подачу топлива и регулирование работы цилиндров. В общем машина имеет отличные показатели модернизации и сборки, а также отличается отличными скоростными характеристиками. Так, Бентли спокойно набирает скорость в 100 километров в час всего за 3,7 секунды, максимальная скорость определена показателем в 333 километров в час. Расход топлива на 100 километров составляет 12,2 литра, при движении в скоростном режиме расход увеличивается до 17,7 литров.

Бензиновый мотор; Объем 6 литров; Восьмиступенчатая коробка передач с автоматическим переключением скоростного режима; Максимум скоростного режима - 330 километров в час; Расход 17 литров на 100 километров.

Цена Bentley Continental 2018

В Британии стоимость Бентли составляет 155 тысяч фунтов, вариация с мощным мотором марки W12 оценивается в 200 тысяч фунтов.