Рейгар Таргариен вернется в «Игру Престолов»?

Активно идут съемки 8 сезона самого популярного и самого ожидаемого сериала "Игра Престолов". Этот проект, пожалуй, лидирует по количеству убитых главных и не очень героев, поэтому каждый новый или, что порой еще интереснее, воскресший старый герой - это радость для зрителя.

Спойлеров продолжения культового сериала в Сети практически нет, а если и удается что-то узнать, то только со съемок. Именно оттуда стало известно, что в 8 сезоне на экранах появится Рейгар Таргариен, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Правда, скорее всего, о флэшбеках.

Актер, сыгравший Рейгара засветился благодаря своему же посту в Инстаграм, где поставил отметку, свидетельствующую о том, что он находится на месте съемок финальной истории "Игры". Узнать точно, снимался ли он или просто гулял по Ирландии, мы сможем не раньше 2019 года.

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