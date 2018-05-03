Арсенал в гараже: в Москве закрыли подпольную оружейную мастерскую - ВИДЕО

МВД России опубликовало видео совместной операции с ФСБ по ликвидации нелегальной оружейной мастерской, передает Day.Az со ссылкой на RT.com. Владельцем "предприятия" оказался 35-летний житель столицы. Силовики обнаружили в гараже целый арсенал разнокалиберного оружия: автомат Калашникова, карабин Мосина, пистолет ПМ с глушителем, пистолет, похожий на "Наган", и множество патронов. В МВД возбудили уголовное дело, своей участи задержанный ожидает, дав подписку о невыезде.

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