Сирийским кошкам повезло: в Дамаске появились кормушки для бездомных животных - ВИДЕО

3 мая 2018 19:35

Магир Дахахни честно признался, что идею кормушек для котов он подсмотрел, оказавшись по делам в Алеппо. Там молодые люди развешивали по городу обрезанные трубы с едой и водой для животных. Вернувшись в Дамаск, Магир последовал их примеру и написал об этом в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на RT.com. Сейчас волонтёров уже больше тысячи, и кормушки-трубы, вместе с довольными котами, можно встретить в разных уголках столицы Сирии.

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Сирийским кошкам повезло: в Дамаске появились кормушки для бездомных животных

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