«Мстители» штурмуют миллиард

Новая глава киновселенной Marvel "Мстители: Война бесконечности" уверенно приближается к миллиарду долларов кассовых сборов по всему миру, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В четверг, 3 мая, к прокату подключились и российские кинотеатры, а 11 числа лента выходит в Китае.

За неделю в мировом прокате третьи "Мстители" собрали более 808 миллионов долларов. Из этой суммы на США и Канаду пришлось 305,9 миллиона, а еще 502,5 лента собрала в других странах.

На старте кинокомикс уже успел поставить два абсолютных рекорда, за премьерный уикенд собрав 640,9 миллиона в мире, а конкретно в Северной Америке - 258,2.

Таким образом, "Мстители: Война бесконечности" побили результаты восьмого "Форсажа", который в мировом прокате дебютировал с 542 миллионами, и седьмого эпизода "Звездных войн" "Пробуждение силы", на родине взявшего 248 миллионов в первые выходные.

При этом перезапуск космической саги выходил на большие экраны в рождественские каникулы, тогда как релиз "Мстителей" традиционно пришелся на конец апреля - начало мая. В части стран эти дни являются обычными рабочими буднями, поэтому, например, 1 числа в США выручка незначительно упала.

По словам аналитиков, если бы картина вышла во всем мире одновременно, за пределами Северной Америки сборы спокойно могли бы составить 500 миллионов, однако без России и Китая, где премьеры были сдвинуты на более поздние сроки, это так и осталось лишь предположением.

По кассе за пределами США картина уже обошла итоговые (!) результаты второго "Человека-паука" (783,8 миллиона), первой части "Дэдпула" (783,1 миллиона) и "Стражей галактики" (773,3 миллиона), "Нового Человека-паука" (758 миллионов), а также фильмов "Люди Икс: Дни минувшего будущего" (748 миллионов) и "Отряд самоубийц" (747 миллионов).

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