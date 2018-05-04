Орангутан загрустил в неволе и растолстел
Орангутан из Бангкокского зоопарка в Таиланде затосковал в неволе и потолстел из-за неправильных условий содержания. Об этом сообщил новостной портал Story Tender, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
На плачевное состояние обезьяны обратил внимание фотожурналист и телеведущий Аарон Гековски (Aaron Gekoski). "Этот орангутан, очевидно, страдает от тяжелой формы ожирения. У него мало места для упражнений, и его перекармливают", - отметил он. Также Гековски удивило, что большую часть времени животное сидело на полу, что нетипично для животных, которые в дикой природе строят для себя навесы.
"Последним тревожным звоночком стало то, что этот орангутан жил в вольере с двумя сородичами. Это животные-одиночки, и на воле они редко общаются друг с другом", - подытожил Гековски. Он сделал снимки обезьяны в рамках проекта по привлечению внимания к туризму в дикой природе.
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