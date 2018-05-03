Бен Кингсли сыграет Сальвадора Дали

Автор культового "Американского психопата" Мэри Хэррон задумала снять байопик о художнике Сальвадоре Дали и позвала на главную роль Бена Кингсли, передает Day.Az со ссылкой на ВВС.

Ранее в каст фильма "Земля Дали" также пришли Лесли Мэнвилл ("Призрачная нить") и Тим Рот.

Сюжет фильма затронет жизнь артиста в Испании и Нью-Йорке в 1973 году. Рассказ пойдет от лица друга Дали Джеймса, который будет готовить большую выставку художника. У Джеймса будет большая и светлая мечта - научиться у мэтра азам искусства. А вместо этого он утонет в богемной жизни и праздных вечеринках.

Продюсированием проекта будет заниматься студия Bankside Films. Создатели намерены показать проект "Земли Дали" на следующей неделе на фестивале в Каннах.

"Дали - один из величайших и влиятельных художников в истории. Мы надеемся, что у нас получится создать очень пронзительный фильм о личной жизни артиста. Для этого у нас есть талант Мэри Хэррон и первоклассный каст", - считает продюсер Стивен Келлихер.

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