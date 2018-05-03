Ученые: регулярные походы в сауну снижают риск инсульта

Частые походы в сауну значительно снижают риск инсульта, выяснили финские ученые. О результатах исследования они рассказали в журнале Neurology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В продлившемся 15 лет исследовании приняли участие 1628 человек 53-74 лет. Они были разделены на три группы: первая посещала традиционную финскую сауну раз в неделю, вторая - 2-3 раза в неделю и третья - 4-7 раз. Как выяснилось, у тех добровольцев, которые ходили в сауну хотя бы раз в неделю, риск оказался снижен на 14%. У тех же, кто парился в сауне до семи раз в неделю, риск инсульта был снижен на 61%. Эффект наблюдался и у женщин, и у мужчин.

Ранее также было установлено, что частые походы в сауну снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. По мнению исследователей, регулярное посещение сауны положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, нервную систему и стимулирует иммунитет. Авторы работы подчеркивают, что конкретные механизмы влияния пребывания в сауне на состояние здоровья не изучались. Кроме того, в работе рассматривались только традиционные финские сауны, поэтому нельзя сказать, распространяются ли полученные результаты на инфракрасные сауны, бани или гидромассажные ванны.

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