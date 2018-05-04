Пользователи Сети "сломали голову" из-за трюка с меняющим форму стаканом - ВИДЕО

4 мая 2018 10:05

В Сети появилось видео с обычным пластиковым стаканом, который, впрочем, оказался не таким-то и простым. Как показал автор ролика, при наклоне он меняет форму. Пользователи Reddit "сломали голову", пытаясь разгадать оптическую иллюзию. Автор ролика же запутал их, показав аналогичные метаморфозы с фотокамерой и кубиком Рубика, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Часть пользователей признались, что смотрят видео на повторе, и не понимают, в чем фокус. Другие же стали выдвигать свои версии относительно увиденного, но к единому объяснению не пришли. 

Авторы ролика, разместившие его в Сети, так и не рассказали, как им удалось добиться такого эффекта.  

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Пользователи Сети

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az