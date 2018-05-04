Пользователи Сети "сломали голову" из-за трюка с меняющим форму стаканом - ВИДЕО
В Сети появилось видео с обычным пластиковым стаканом, который, впрочем, оказался не таким-то и простым. Как показал автор ролика, при наклоне он меняет форму. Пользователи Reddit "сломали голову", пытаясь разгадать оптическую иллюзию. Автор ролика же запутал их, показав аналогичные метаморфозы с фотокамерой и кубиком Рубика, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Часть пользователей признались, что смотрят видео на повторе, и не понимают, в чем фокус. Другие же стали выдвигать свои версии относительно увиденного, но к единому объяснению не пришли.
Авторы ролика, разместившие его в Сети, так и не рассказали, как им удалось добиться такого эффекта.
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